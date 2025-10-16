clear sky
НЕСТАО СТАРАЦ С ГИТАРОМ Пикасова слика "добила ноге" током транспорта на изложбу

16.10.2025.
Дневник
танјуг
МАДРИД: Шпанска полиција истражује нестанак слике Пабла Пикаса који се догодио током њеног транспорта из Мадрида на изложбу у Гранади, преносе данас локални медији.

Нестанак слике, осигуране на 600.000 евра, пријављен је полицији 10. октобра, пренела је Ртве.

За сада није познато у ком тренутку током превоза до Гранаде је вредно дело нестало, а још увек нико није ухапшен у вези овог случаја.

Пикасова слика „Мртва природа са гитаром” била је међу 56 уметничких дела која су транспортована из Мадрида до Културног центра у Гранади где је организована изложба посвећена историјату жанра мртве природе од 17. до 20. века.

Изложба је отворена упркос нестанку Пикасове слике, навела је Ртве.

