Недостају у свакодневном говору! 10 РЕЧИ КОЈЕ ЗАСЛУЖУЈУ ДА НЕ БУДУ ЗАБОРАВЉЕНЕ
Нова листа најлепших старих речи у српском језику.
Као и сваке године, Инстаграм страница "Дневна доза правописа", је и ове објавила нову листу најлепших старих српских речи. Поред бројних занимљивих задатака који указују на најчешће грешке у изговору и писању српског језика, а које можете да пронађете на овој страници, ту су и речи које би многи, како су у коментарима истакли, волели да "врате у говор".
10 најлепших старих српских речи
1. огњиште
2. благослов
3. праскозорје
4. чедо
5. смирај
6. мајка
7. божанствено
8. чељаде
9. благодарим
10. чежња
Инстаграм страница подсетила је и на избор из 2024. године, који је био мало другачији:
1. дабоме
2. огњиште
3. чедо
4. благодарност
5. чојство
6. дика
7. ономад
8. вазда
9. образовање
10. благослов
Која реч вам се највише допада?