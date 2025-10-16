clear sky
Недостају у свакодневном говору! 10 РЕЧИ КОЈЕ ЗАСЛУЖУЈУ ДА НЕ БУДУ ЗАБОРАВЉЕНЕ

16.10.2025. 19:17 19:22
Пише:
Дневник
Извор:
Mondo
da
Фото: freepik, ilustracija

Нова листа најлепших старих речи у српском језику.

Као и сваке године, Инстаграм страница "Дневна доза правописа", је и ове објавила нову листу најлепших старих српских речи. Поред бројних занимљивих задатака који указују на најчешће грешке у изговору и писању српског језика, а које можете да пронађете на овој страници, ту су и речи које би многи, како су у коментарима истакли, волели да "врате у говор".

10 најлепших старих српских речи

1.         огњиште

2.         благослов

3.         праскозорје

4.         чедо

5.         смирај

6.         мајка

7.         божанствено

8.         чељаде

9.         благодарим

10.       чежња

Инстаграм страница подсетила је и на избор из 2024. године, који је био мало другачији:

1.         дабоме

2.         огњиште

3.         чедо

4.         благодарност

5.         чојство

6.         дика

7.         ономад

8.         вазда

9.         образовање

10.       благослов

Која реч вам се највише допада?

српски језик речи заборављено
