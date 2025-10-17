НОСТАЛГИЧНО ПУТОВАЊЕ КРОЗ СМЕХ: Представа „Ја сам дете деведесетих“ стиже у Нови Сад, а ОВАЈ СТЕНДАП КОМИЧАР ЈЕ ГЛАВНИ ЈУНАК
Ако сте одрасли уз „Минти” жваке, BB show и „Мућке”, ако сте маштали о сто марака и чекали да вас Мич Бјукенон спасе из таласа - представа „Ја сам дете деведесетих“, која стиже у Нови Сад 30. новембра је ваш обавезни повратак у детињство.
Ова духовита, топла и нимало трагична прича о једној генерацији која је сањала велико, а радовала се малим стварима, биће изведена у Радничком дому у Новом Саду у недељу, 30. новембра од 20 часова.
Кроз ауторски стендап комад Филипа Угреновића, публика ће се присетити времена када су „Степ” сок, „Стопи” у замрзивачу и сличице из „Турбо” жвака били симбол среће, када су деца истовремено волела „Петпарачке приче” и „Свемирци су криви за све”, а плажа из снова била Паралија.
„Ја сам дете деведесетих“ је, како кажу организатори, омаж генерацији која је научила да из сваке ситуације извуче хумор и топлину. Како каже сам аутор, „ако су деца деведесетих нешто научила - то је да ће у сваком времену наћи начин да се снађу, да све окрену на шалу и да уживају у животу”. И поред мање пријатних сцена које су обележила детињства у овом раздобљу, аутор представе доноси један потпуно нови угао гледања на сирене за ваздушну опасност, милионе и милијарде од којих је могао да се купи само по један артикал у дисконту и свеопшту неизвесност живота на брдовитом Балкану.
Филип Угреновић рођен је 1988. године у Краљеву, а његова медијска каријера траје већ готово две деценије. Радио је на Радио Краљеву, преко Студија Б и Накси радија, до ангажмана у емисијама као што су „Вече са Иваном Ивановићем“, „Најслабија карика“, „Потера“ и „Суперпотера”. У стендап свету, Филип је присутан готово деценију - од свог првог наступа на вечери отвореног микрофона, преко емисије „Најбољи комичар“ у којој је освојио друго место, до ауторских представа „Филипике“, „Искрено, Угреновић“ и „Blind Date“.
Са представом „Ја сам дете деведесетих“, Филип публици доноси још један искрен, духовит и емотиван поглед на свет - кроз призму генерације која је расла између касетофона, цртаних филмова и „Слобода“ усисивача из Чачка. Улазнице за представу „Ја сам дете деведесетих доступне су на сајту tickets.rs.