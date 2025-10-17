СРБИЈА ПАЛА НА ФИФА РАНГ ЛИСТИ: "Орлови" на 36. месту
17.10.2025. 13:27 13:36
Фудбалска репрезентација Србије пала је са 34. на 36. место на најновијој ранг листи коју је објавила Светска фудбалска федерациија (ФИФА).
Србија је у претходном репрезентативном прозору поражена од Албаније и победила је Андору, што је резултирало падом за два места.
Албанија је захваљујући победи над Србијом у Лесковцу скочила са 66. на 61. место.
На челу ранг листе и даље је Шпанија, а Аргентина и Француска су се ротирале, па је сад светски првак други на листи, док су "галски петлови" после ремија против Исланда трећи.
Енглеска и Португал су остали четврти и пети, Холандија је сад шеста испред Бразила који је пао за једно место.
Осма је Белгија, девета Италија, а десета Немачка.