few clouds
16°C
17.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СРБИЈА ПАЛА НА ФИФА РАНГ ЛИСТИ:  "Орлови" на 36. месту

17.10.2025. 13:27 13:36
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
orlovi
Фото: ФСС

Фудбалска репрезентација Србије пала је са 34. на 36. место на најновијој ранг листи коју је објавила Светска фудбалска федерациија (ФИФА).

Србија је у претходном репрезентативном прозору поражена од Албаније и победила је Андору, што је резултирало падом за два места.

Албанија је захваљујући победи над Србијом у Лесковцу скочила са 66. на 61. место.

На челу ранг листе и даље је Шпанија, а Аргентина и Француска су се ротирале, па је сад светски првак други на листи, док су "галски петлови" после ремија против Исланда трећи. 

Енглеска и Португал су остали четврти и пети, Холандија је сад шеста испред Бразила који је пао за једно место.

Осма је Белгија, девета Италија, а десета Немачка.

фудбалери србије ранг листа ФИФА
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПАД „ОРЛОВА“ НА ФИФА РАНГ ЛИСТИ: Србија два корака уназад, Шпанија преузела лидерску позицију
спорт

ПАД „ОРЛОВА“ НА ФИФА РАНГ ЛИСТИ: Србија два корака уназад, Шпанија преузела лидерску позицију

18.09.2025. 11:00 11:03
Волим
0
Коментар
0
Сачувај