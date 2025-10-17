overcast clouds
16°C
17.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СЕЛЕКТОРКА СРБИЈЕ ОБЈАВИЛА СПИСАК ЗА МЕЧ ПРОТИВ СЛОВЕНИЈЕ: Лидија Стојкановић изабрала 23 фудбалерке

17.10.2025. 14:56 14:58
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
stojkanovic
Фото: ФСС

Селекторка Србије Лидија Стојкановић саопштила је списак од 23 фудбалерке за пријатељски меч против Словеније, који ће се одиграти 27. октобра у Радомљу.

На списку селекторке налазе се и две дебитанткиње - Јована Ђукић, чувар мреже Спарте из Прага, и Мери Станић Флуди, играчица средине терена Канбере Јунајтед.

За поменуту проверу са Словенијом, селекторка је позвала 23 играчице, од којих су голмани Милица Костић, Јована Ђукић, Ема Алексић; одбрана: Виолета Словић, Невена Дамјановић, Анђела Фрајтовић, Александра Гајић, Ема Петровић, Милица Гаковић, Милица Шарић; везни ред: Јелена Чанковић, Тијана Филиповић, Весна Миливојевић, Марија Илић, Живана Ступар, Сара Павловић, Мери Станић Флуди, Дејана Стефановић; напад: Нина Матејић, Алегра Пољак, Мина Чавић, Анастасија Ћирић, Миљана Ивановић.

фудбалерке србије пријатељска утакмица
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПЛАСМАН МЕЂУ 16 ЕКИПА ОБАВЕЗУЈЕ Стојкановић: Остварили смо добар резултат, да наставимо где смо стали
Фудбалски савез Србије

ПЛАСМАН МЕЂУ 16 ЕКИПА ОБАВЕЗУЈЕ Стојкановић: Остварили смо добар резултат, да наставимо где смо стали

23.06.2025. 20:29 20:31
Волим
0
Коментар
0
Сачувај