СЕЛЕКТОРКА СРБИЈЕ ОБЈАВИЛА СПИСАК ЗА МЕЧ ПРОТИВ СЛОВЕНИЈЕ: Лидија Стојкановић изабрала 23 фудбалерке
Селекторка Србије Лидија Стојкановић саопштила је списак од 23 фудбалерке за пријатељски меч против Словеније, који ће се одиграти 27. октобра у Радомљу.
На списку селекторке налазе се и две дебитанткиње - Јована Ђукић, чувар мреже Спарте из Прага, и Мери Станић Флуди, играчица средине терена Канбере Јунајтед.
За поменуту проверу са Словенијом, селекторка је позвала 23 играчице, од којих су голмани Милица Костић, Јована Ђукић, Ема Алексић; одбрана: Виолета Словић, Невена Дамјановић, Анђела Фрајтовић, Александра Гајић, Ема Петровић, Милица Гаковић, Милица Шарић; везни ред: Јелена Чанковић, Тијана Филиповић, Весна Миливојевић, Марија Илић, Живана Ступар, Сара Павловић, Мери Станић Флуди, Дејана Стефановић; напад: Нина Матејић, Алегра Пољак, Мина Чавић, Анастасија Ћирић, Миљана Ивановић.