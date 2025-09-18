clear sky
ПАД „ОРЛОВА“ НА ФИФА РАНГ ЛИСТИ: Србија два корака уназад, Шпанија преузела лидерску позицију

18.09.2025. 11:00
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: Фудбалски савез Србије

Фудбалска репрезентација Србије налази се на 34. месту на најновијој ранг листи најбољих селекција света, коју је објавила Међународна фудбалска федерација (ФИФА).

Фудбалери Србије су покварили пласман за две позиције у односу на претходну листу, која је била објављена 10. јула. Србија тренутно има 1.520,9 бодова.

Прво место на ранг листи ФИФА преузела је селекција Шпаније са 1.875,37 поена, док је Француска друга са 1.870,92 бода. Селекција Аргентине је пала на треће место са 1.870,32 поена.

Енглеска је задржала четврту позицију, док је Португалија напредовала за једно место и тренутно је пета репрезентација света. Бразил је пао на шесто место, а потом следе Холандија и Белгија.

Фудбалска репрезентација Хрватске је поправила пласман за једно место и сада је девета на ранг листи ФИФА, док је селекција Италије на десетој позицији.

Наредна ранг листа ФИФА биће објављена 23. октобра.

фудбалска репрезентација србије фудбалери србије ФИФА ранг листa
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
