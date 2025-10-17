КУП ИЗАЗИВАЧА: Одбојкашице Срема против АЕК-а прво у Атини
У Купу изазивача 2026. Србију ће представљати Срем из Сремске Митровице и Црвена звезда.
Митровчанке ће у 1. колу играти против грчког АЕК-а из Атине. Прва утакмица ће се одиграти у уторак, 28. октобра од 18.00 часова по нашем времену у дворани „Олимпијског села“ у Атини, а реванш у среду, 5. новембра од 19 часова у дворани ПСЦ „Пинки“ у Сремској Митровици.
Победник двомеча Срем – АЕК играће у шеснаестини финала Купа изазивача против италијанске Валефоље.
Црвена звезда ће у шеснаестини финала Купа изазивача 2026. (26. новембра и 3. децембра) играти против победника двомеча између белгијског Шапел ле Ерлимона и Торшавна са Фарских острва (29. октобар/6. новембар). Први меч ће се одиграти у Белгији или на Фарским острвима, а реванш у Београду.