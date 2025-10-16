ПРИНЦ ОТКРИО ПРАВУ ИСТИНУ О СВОМ УЧЕШЋУ НА ЕВРОВИЗИЈИ: „То због правилника није било могуће” (ВИДЕО, ФОТО) Испричао како је победница „Звезда Гранда” ШЕЈЛА ЗОНИЋ У СВЕ БИЛА УМЕШАНА

Није требало да пева песму „Мила”
Овогодишњи представник Србије на „Евровизији”, Стефан Здравковић, познатији као Принц, и победница 17. сезоне музичког такмичења „Звезде Гранда”, Шејла Зонић, 16. децембра одржаће заједнички концерт у МТС дворани у Београду.
Идеја је да на концерту, кроз модерне аранжмане и интерпретацију, обједине босански севдах и јужњачки мерак, уз безвременске забавне и поп песме које носе исту снагу емоције. Њихово први заједнички концерт носи назив „Душа Балкана”, а у разговору за наш лист ово двоје талентованих певача откривају како ће изгледати њихов наступ у МТС дворани.
– „Душа Балкана” је искрена. Шејла и ја смо извођачи који се заиста срчано баве музиком. Не радимо то ни из какаквих других побуда. Слава и све што музика и јавни посао носе са собом су за нас нуспроизводи. Срцем смо у томе и то људи препознају, због тога смо ту где јесмо тренутно. Ми се често шалимо да Шејла и ја можда имамо највећи проблем да изаберемо ауторске песме, јер волимо да певамо све и свашта. Ту сужавамо избор, а на концерту себи дајемо слободу да целу нашу балканску душу коју имамо дамо људима – прича за „Дневник” Стефан Здравковић Принц.
Шејла додаје да ће концерт бити микс различитих стилова музике јер су и њих двоје потекли из различитих жанрова - она из севдаха, а Принц из поп-рока.
– Певаћемо и неке песме из Босне и Херцеговине, одакле сам ја, али и из Врања, Стефановог родног места. Није ништа искључено, биће шокантних песама које ће певати Принц, који иначе не изводи такву музику и обрнуто. Даћемо себи прилику да испробамо неке жанрове које никада нисмо певали. Ја рок музику, на пример, никада нисам певала, тако да је ово добра прилика – каже Шејла Зонић.
Заједно закључују и да је овај концерт добра прилика да једно од другог нешто и науче. Њихова сарадња, иначе, потекла је од дуетске песме „Паучина” и то на предлог композитора и текстописца Душана Бачића.
– Те године је Шејла победила у „Звездама Гранда” и одјекнула је широм Балкана. За мене је она један од најбољих женских вокала који се појавио у протеклих 10-15 година. Огромна ми је привилегија што смо укрстили гласове и што смо дошли до тога да после дуета можемо да имамо и један заједнички конццерт, за који се надам да ће проћи како треба и да после можемо да реализујемо и једну регионалну турнеју – објашњава Принц.
Занимљиво је да је Стефан на овогодишњу „Песму за Евровизију” требало да се пријави управо у дуету са Шејлом и њиховом песмом „Паучина”. Међутим, то, како нам открива, будући да Шејла није држављанин Србије, није било могуће због правилника овог фестивала. Због тога је Принц на крају певао „Милу” са којом је и победио на националном избору.
Српску песму певао на кинеском и мандаринском
Стефан Здравковић Принц недавно је учествовао у великом међународном музичком пројекту „Voice Beyond Horizon“, који обухвата четири велика концерта у највећим градовима Казахстана и музички ТВ шоу од 12 епизода за кинеску телевизију Хунан ТВ, другу по гледаности у Кини. Током 20 дана снимања Принц је певао на концертима у градовима: Туркистан, Актау, Алматy и Астана. Како нам каже, то је огромна прилика за њега јер му је „Евровизија” отворила многа врата.
– То је једна од ствари ка некој даљој интернационалној каријери, идемо корак по корак. Продуцент тог пројекта је био Димаш, једна од највећих звезда у Азији и једна од великих светских звезда из Казахстана – каже Принц. – Људи из Кине веома поштују Србију и наш народ и мислим да је ово практично један корак до неке каријере у Кини. Имао сам привилегију да учествујем у овом пројекту, али и велику срећу, зато што су строге процедуре да бисте прошли све те интервјуе, да би сте били одабрани да наступате на било каквом шоу у Кини. Због тога више немам ни пирсинг, тетоваже тамо морају да се прикривају, текстови се чешљају не би ли се утврдило да ли постоји нека експлицитна реч или нешто што је забрањено. Научио сам и неке речи на кинеском. Песму „Прашина” сам певао са једном од највећих звезда из Малезије - један део је био на мандаринском. Певао сам и на казашком језику.
Будући да су обоје учествовали на важним фестивалима занимало нас је колико их је то искуство променило.
– Сматрам да сам исти човек и пре и после „Евровизије”. Волим и даље своје пријатеље, доступан сам им увек и најобичнији сам човек, променио сам се у смислу да сам дефинитивно стекао много више самопоупоздања и да сам схватио како естрада и јавни живот функционишу у Србији и у региону, али и на европском тлу – истиче Принц и додаје да није искључено да ће се са овим знањем које има након што је одабран да буде представник наше земље на „Евровизији” поново учествовати на домаћем избору за нашег представника.
Шејла је, пак, како каже, после победе у „Звездама Гранда” порасла и приватно и пословно.
– Променила сам се, много је то искуство утицало на мене. Увек гледам да чврсто стојим на земљи, али сањам велико, волим ја некад и да полетим, немам ништа против тога, али волим да знам ко сам, одакле долазим. То ми је веома битно. Верујем у себе, у ово што радим. Припремам нови албум који ће бити спој попа и севдаха. Верујем да ће то моћи да се пласира широм света, али инспирацију најчешће црпим из азијских култура. Волела бих и ја да учествујем на „Евровизији”, али знате какво је стање по питању учешћа Босне и Херцеговине на том такмичењу тако да је то тренутно немогуће, али ја се надам и верујем да ће се то једног дана десити – признаје Шејла.
Владимир Бијелић