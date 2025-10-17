НАСТАВЉА СЕ ЈУБИЛАРНИ НОМУС Гекић уз Рамба свира Гекића
Јубиларне Новосадске музичке свечаности вечерас се настављају у Синагоги концертом Гекић свира Гекића.
Наш познати пијаниста Кемал Гекић доноси потпуно нов програм, у којем је његов композиторски опус у првом плану.
– Програм је планиран за нашу публику, значи, осим универзално атрактивних тема, садржи и специјална значења која могу бити разумљива само онима који су рођени на овим просторима – каже нам Гекић. Посебност овог програма је, између осталог, премијера епа Ивана Мажуранића Смрт Смаил-аге Ченгића, који сам превео на музички језик, будући да ми је одувек био сан да ову историјску драму уобличим као композицију.
Специјлни гост концерта је култни црногорски музичар Антоније Пушић, познатији као Рамбо Амадеус. Он се у премијерном извођењу епа „Смрт Смаил-аге Ченгића“ појављује у улози наратора. Е, сад, ако знамо досадашњи уметнички опус Антонија Пушича, тешко је поверовати у то да ће његова улога бити само да чита Мажуранићеве стихове.
– Потпуно сте у праву – изјавио је Рамбо за „Дневник”. – Дођите да видите и чујете. Маестро Гекић ће извести, осим својих ауторских композиција, и једну моју, сасвим кратку композицију за клавир, која има радни назив Смаил-ага Ченгић са „Али експреса”.
Концет почиње у 20 часова, а улазнице по цени 1.500 динара партер средина и галерија и 1.200 динара партер са стране продају се у Музичкој омладини Новог Сада (Католичка порта 2, тел. 021/452-344), данас до 14 часова или два сата пред почетак концерта у холу Синагоге.