Концертом у Коларцу свечано отворене 57. Београдске музичке свечаности
Концертом Београдске филхармоније, под диригентском палицом Карла Понтија и уз наступ младог српског контрабасисте Страхиње Митровића, вечерас су у Коларчевој задужбини свечано отворене 57. Београдске музичке свечаности (БЕМУС).
Публика је имала прилику да ужива у делима италијанских композитора Ђакома Пучинија и Нина Роте.
На програму су били Пучинијев "Симфонијски капричо“, као и Ротина дела "Дивертименто кончертанте за контрабас и гудаче“ и Свита из балета "Ла страда“.
За Митровића, који је први пут наступио са најстаријим српским оркестром, ово је био посебан уметнички тренутак.
Млади виртуоз, који се усавршава на престижној лондонској музичкој академији "Гилдхол“, већ је освојио више међународних признања, а британски "Класик ФМ“ га је уврстио на листу "30 испод 30“ најперспективнијих младих музичара света.
БЕМУС, најстарији и најзначајнији фестивал уметничке музике у Србији, и ове године окупља најеминентније домаће и стране уметнике.
Током фестивала наступиће готово сви национални оркестри, међу њима Војвођански симфонијски оркестар и Симфонијски оркестар РТС-а, као и познати солисти, попут виолинисте Максима Венгерова и пијаниста Андреја Гугњина и Александра Маџара.
Завршница фестивала биће обележена концертом Симфонијског оркестра и мушког хора РТС-а под управом Србољуба Динића, уз солисту, тенора Квонсуа Џона, који ће извести монументалну "Фауст симфонију“ Франца Листа, такође у Коларчевој задужбини.
Овогодишњи БЕМУС трајаће до 25. октобра, а прво вече фестивала испраћено је дуготрајним аплаузом и овацијама.