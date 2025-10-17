(ВИДЕО) НА ГРАДИЛИШТУ 250 РАДНИКА У ТРИ СМЕНЕ Градоначелник Мићин о Фрушкогорском коридору: Бићемо сведоци бржег и безбеднијег саобраћаја у нашем граду
Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин присуствовао је данас пробијању десне тунелске цеви за најдужи тунел у Србији „Иришки венац“, дуг 3,5 километра, који представља кључни део Фрушкогорског коридора.
-Данас сам, заједно са председником Републике Србије Александром Вучићем, амбасадором НР Кине Ли Мингом, министарком грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Александром Софронијевић и председницом Покрајинске владе Мајом Гојковић присуствовао пробијању десне тунелске цеви за најдужи тунел у Србији „Иришки венац“, дуг 3,5 километра, који представља кључни део Фрушкогорског коридора.
Пробијањем десне цеви, завршено је 98,77% ископа, чиме је успешно окончан најзахтевнији део радова на овом пројекту, док нас спајање леве тунелске цеви очекује за месец дана.
Радови се изводе без прекида, 24 часа дневно, а на градилишту је ангажовано више од 250 радника и oко 60 јединица механизације и зато честитам радницима кинеске компанија CRBC који неуморно граде овај тунел још од маја 2021. године, на овом великом успеху- написао је Мићин на свом Инстаграм налогу.
Он је додао да је ово стратешки пројекат који доноси бољу будућност за наш регион.
-Фрушкогорски коридор са два нова моста у Новом Саду представљаће најбржу везу Новог Сада и остатка Војводине са западним делом Србије, БиХ и Хрватском. Уз брзу пругу, то ће додатно унапредити компаративне предности Новог Сада за привлачење инвестиција, и отварање нових радних места. Такође, бићемо сведоци бржег и безбеднијег саобраћаја у нашем граду, као и становници Руме и Ирига, а Национални парк Фрушка гора биће поштеђен транзитног саобраћаја и тиме ће бити заштићенија и животна средина.
Реализацијом најсложенијих пројеката, о којима су сањале генерације, настављамо да развијамо Нови Сад, Војводину и Србију- додао је први човек Града.