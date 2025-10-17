ЂАЦИ ЗАВИРИЛИ ИЗА КУЛИСА ДИГИТАЛНОГ НОВИНАРСТВА Гимназијалци „Тврђаве” посетили редакције листа „Дневник”
Свет журнализма одавно не чине само папир, оловка и штампа у цик зоре.
У то се уверило и 19 ученика другог разреда средње школе ИТ смера Гимназије „Тврђава”, који су данас имали прилике да обиђу лист „Дневник”, који ускоро слави 83 године постојања, колико и предано информише грађане Војводине о свим актуелностима.
Будући да је намера била да виде како изгледа савремена редакција из перспективе будућих програмера, посетили су веб-редакцију, ревијално издање и видео-продукцију, те попричали са њиховим уредницима. Занимљиво им је било да виде како се вести пакују и да није све у садржини већ и у визуелном аспекту, да би, према савременом речнику, биле „кликабилне”. Јер од данашњег новинара очекује се не само да зна како да напише вест, већ и да је постави онлајн, убаци мултимедијални садржај, оптимизује мобилне уређаје...
Иако су тек на почетку школовања, схватили су да знања стечена у гимназији могу имати примену и тамо где нису очекивали – у свету новинарства, пре свега у погледу дизајна. Добили су сугестије који алати недостају овој бранши, попут транскрипта снимка у текст на српском језику. Сложили смо се да је уштеда времена оно што млађа генерација ставља као приоритет, те је сажета и надасве интересантна прича оно што ће задржати њихову пажњу, и то у темама као што су забава и спорт, па су пожели да сазнају нешто ново о Новаку Ђоковићу, Кристијану Роналду и Душану Тадићу.
Од „Дневника” су, као успомену и увид у то што ради, добили посебна штампана издања са ТВ програмом и рецептима, која су радознало прелиставали.