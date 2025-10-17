few clouds
НОВОСАЂАНИ, ВАЖНО ЈЕ ДА ЗНАТЕ! БЕЗ САОБРАЋАЈА НА ТРГУ НЕЗНАНОГ ЈУНАКА ОД ОВОГ ДАТУМА Радови на навозу Варадинског моста мењају кретање возила

17.10.2025. 13:31
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Град Нови Сад

Због извођења радова на поправци коловозне конструкције, у периоду од 20. до 31. октобра биће на снази привремена забрана саобраћаја на Тргу незнаног јунака — на десној страни, гледано из центра ка Петроварадину.

Током радова, биће онемогућено скретање десно са Булевара Михајла Пупина ка Кеју жртава рације, као и приступ Варадинском мосту са кеја.

Фото: Град Нови Сад

Тренутно се изводе радови на обележавању саобраћајне сигнализације на делу Трга незнаног јунака код зграде ДТД, а у поподневним часовима очекује се успостављање редовног саобраћаја и омогућен силазак са Варадинског моста на Београдски кеј.

Надлежни апелују на све учеснике у саобраћају да поштују привремену сигнализацију и до окончања радова користе алтернативне правце.

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад Сервисне информације
