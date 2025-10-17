(ВИДЕО) КАРАВАН ТРКЕ „КРОЗ СРБИЈУ“ НА СВЕЧАНОСТИ У ИРИГУ: Столић победом у првој полуетапи честитао градитељима тунела
Чином проглашења победника у првој полуетапи, у центру Ирига, учесници каравана 64. међународне бициклистичке трке „Кроз Србију“ честитали су градитељима пробијање тунела кроз Фрушку гору.
Свечаност је победом у преподневној вожњи прве етапе оплеменио српски репрезентативац Михајло Столић, који је тријумфом истакао кандидатуру за највиши пласман у генералном пласману, после 12 година чекања и победе олимпијца Ивана Стевића 2013. године.
Столић је стазу дугу 78 км, од Босута, кроз Шид, Кукујевце, Сремску Митровицу и Руму, до циља у Врднику, превезао за 1;46:33 сата, возећи просечном брзином од 43,9 км на сат. Други је на циљ, у спринту улицама Врдника, стигао Столићев клупски друг из мађарске екипе Јунајтед Шипинг Никифорос Арванитоу, а трећи Италијан Лоренцо Каталдо.
На махом равничарској стази преподневне вожње, прве од три етапе укупне дужине 410 км, трасиран је био један пролазни циљ у Сремској Митровици, на 49. км стазе. Темпо вожње диктирали су мађарски професионалци из екипе Јунајтед шипинг, у којој возе и двојица српских интернационалаца Вељко Стојнић и Михајло Столић, који је као другопласирани освојио прве бодове у трци, у точак иза победника пролазног циља клупског друга Никифороса Арванитоуа. Наш Ђорђе Ђурић држао је прикључак и освојио треће место.
Без значајнијих бегова на релативној краткој стази за ниво квалитета каравана 80 возача, свртснаих у 14 екипа из Европе, Азије и Африке, караван је компактан стигао у Врдик, где је трасиран циљ прве полуетапе.
Данас после подне возиће се друга полуетапа од 72 км од Засавице до Новог Сада.
Сутра је планирана друга етапа, дуга 140 км. Старт је у Зрењанину тачно у подне, а планирани долазак каравана на циљ у Пожаревцу је око 15.30 часова. Трка завршава у недељу, трећом етапом, дугом 116 км, од Ћуприје до генералног циља у Крушевцу.
Л. Бакмаз