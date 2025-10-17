few clouds
16°C
17.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) КАРАВАН ТРКЕ „КРОЗ СРБИЈУ“ НА СВЕЧАНОСТИ У ИРИГУ: Столић победом у првој полуетапи честитао градитељима тунела

17.10.2025. 13:38 13:47
Пише:
Лазо Бакмаз
Извор:
Дневник
Коментари (0)
trka kroz srbiju
Фото: БСС/Ивана Давидов

Чином проглашења победника у првој полуетапи, у центру Ирига, учесници каравана 64. међународне бициклистичке трке „Кроз Србију“ честитали су градитељима пробијање тунела кроз Фрушку гору.

Свечаност је победом у преподневној вожњи прве етапе оплеменио српски репрезентативац Михајло Столић, који је тријумфом истакао кандидатуру за највиши пласман у генералном пласману, после 12 година чекања и победе олимпијца Ивана Стевића 2013. године.

Столић је стазу дугу 78 км, од Босута, кроз Шид, Кукујевце, Сремску Митровицу и Руму, до циља у Врднику, превезао за 1;46:33 сата, возећи просечном брзином од 43,9 км на сат. Други је на циљ, у спринту улицама Врдника, стигао Столићев клупски друг из мађарске екипе Јунајтед Шипинг Никифорос Арванитоу, а трећи Италијан Лоренцо Каталдо.

На махом равничарској стази преподневне вожње, прве од три етапе укупне дужине 410 км, трасиран је био један пролазни циљ у Сремској Митровици, на 49. км стазе. Темпо вожње диктирали су мађарски професионалци из екипе Јунајтед шипинг, у којој возе и двојица српских интернационалаца Вељко Стојнић и Михајло Столић, који је као другопласирани освојио прве бодове у трци, у точак иза победника пролазног циља клупског друга Никифороса Арванитоуа. Наш Ђорђе Ђурић држао је прикључак и освојио треће место. 

Без значајнијих бегова на релативној краткој стази за ниво квалитета каравана 80 возача, свртснаих у 14 екипа из Европе, Азије и Африке, караван је компактан стигао у Врдик, где је трасиран циљ прве полуетапе.

Данас после подне возиће се друга полуетапа од 72 км од Засавице до Новог Сада. 

Сутра је планирана друга етапа, дуга 140 км. Старт је у Зрењанину тачно у подне, а планирани долазак каравана на циљ у Пожаревцу је око 15.30 часова. Трка завршава у недељу, трећом етапом, дугом 116 км, од Ћуприје до генералног циља у Крушевцу.

Л. Бакмаз

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

 

бициклизам трка кроз србију
Извор:
Дневник
Пише:
Лазо Бакмаз
Спорт Остали спортови
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
У ШИДУ СВЕЧАНО ОТВОРЕНА 64. МЕЂУНАРОДНА БИЦИКЛИСТИЧКА ТРКА „КРОЗ СРБИЈУ“: Караван креће из Босута
спорт

У ШИДУ СВЕЧАНО ОТВОРЕНА 64. МЕЂУНАРОДНА БИЦИКЛИСТИЧКА ТРКА „КРОЗ СРБИЈУ“: Караван креће из Босута

16.10.2025. 18:34 19:20
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
У ПЕТАК, 17. ОКТОБРА ДВА САТА БЕЗ САОБРАЋАЈА ОД БАНСТОЛА ДО ПЕТРОВАРАДИНА Разлог је Међународна бициклистичка „Трка кроз Србију“
s

У ПЕТАК, 17. ОКТОБРА ДВА САТА БЕЗ САОБРАЋАЈА ОД БАНСТОЛА ДО ПЕТРОВАРАДИНА Разлог је Међународна бициклистичка „Трка кроз Србију“

15.10.2025. 15:02 15:47
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
64. БИЦИКЛИСТИЧКА ТРКА „КРОЗ СРБИЈУ“: Свечано отварање у четвртак у Шиду, Србија 12 година чека ловор
спорт

64. БИЦИКЛИСТИЧКА ТРКА „КРОЗ СРБИЈУ“: Свечано отварање у четвртак у Шиду, Србија 12 година чека ловор

15.10.2025. 13:30 13:33
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СПЕКТАКЛ НА ДРУМУ  - 64. Међународна Трка кроз Србију
trka kroz srbiju

СПЕКТАКЛ НА ДРУМУ  - 64. Међународна Трка кроз Србију

У центру Шида 16. октобра, дефиле учесника и свечана церемонија отварања 64. Међународне бициклистичке Трке кроз Србију, најавиће прави спектакл на друмовима, надметање за вредне трофеје и награде, али и бодове за Светску (УЦИ) ранг листу, на основу које се добијају "улазнице" за Олимпијске игре.
14.10.2025. 16:02 16:04
Више о теми
ТРКА КРОЗ СРБИЈУ ОД 16. ДО 19. ОКТОБРА: Бициклисти из целог света стижу на три етапе
спорт

ТРКА КРОЗ СРБИЈУ ОД 16. ДО 19. ОКТОБРА: Бициклисти из целог света стижу на три етапе

Волим
0
Коментар
0
Сачувај