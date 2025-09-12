ОВО ЈЕ СЛУШАО ДЕЈВИД БОУВИ Откривена сет листа омиљених песама славног музичара
ЛОНДОН: Центар "Дејвид Боуви" објавио је списак омиљених песама познатог музичара поводом отварања новог архива који му је посвећен у источном Лондону, преносе данас британски медији.
Нови архив биће отворен у оквиру Музеја Викторије и Алберта, у простору Ист Сторхаус, преноси Индипендент.
Боувијеви фанови имаће прилике да од сутра разгледају око 90.000 предмета које садржи архива, од његових костима и текстова песама писаних руком, па до сада необјављене листе омиљених песама и албума славног музичара.
Међу њима се, између осталог, налазе "Болеро" Џефа Бека, затим песма Битлса "Across the Universe", "Четири последње песме" Рихарда Штрауса, као и хит Литл Ричарда "True Fine Mama".
Боуви је такође волео да слуша Мајлс Дејвиса и "Someday My Prince Will Come", Алана Фрида и његов рок’н’рол бенд са песмом "Right Now, Right Now", затим групу Рокси мјузик и њихов хит "Mother of Pearl", Соник јут и песму "Tom Violence", као и "Try Some, Buy Some" од Ронија Спектора и бенд The Walker Brothers и њихову ствар "The Electrician".
Приликом најаве отварања архива, такође је објављено да ће се у њему наћи белешке о недовршеном мјузиклу под насловом "The Spectator" на којем је Боуви радио.
Радња мјузикла је смештена у Лондон 18. века, а чак ни Боувијеви најближи сарадници нису знали за њега.
Белешке су пронађене у његовом студију после Боувијеве смрти 2016., пренео је Индипендент.