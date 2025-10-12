scattered clouds
ВОДА ЗАИСТА МОЖЕ ДА СМИРИ ХОРМОНЕ СТРЕСА! Научници тврде – ПИЈ и види РАЗЛИКУ

12.10.2025. 11:10 11:27
Пише:
Дневник
Извор:
Б92/ Index.hr
Фото: freepik, ilustracija

Редовна хидратација не утиче само на физичко здравље, већ и на начин на који наша тела реагују на стрес.

Нова студија открива да пијење довољно воде може помоћи у снижавању нивоа хормона стреса кортизола и олакшати суочавање са свакодневним изазовима, пише EatingWell.

Познато је да је вода неопходна за нормално функционисање тела, али већина људи и даље не пије довољно течности. Према подацима, просечна одрасла особа пије само око 1,3 литра воде дневно, што је знатно мање од препоручених 3,7 литара за мушкарце и 2,7 литара за жене.

Веза између хидратација и стрес

Наша тела се састоје од 50 до 60 процената воде, тако да дехидрација може пореметити скоро све функције, од регулације температуре до транспорта хранљивих материја и кисеоника. Научници из Велике Британије одлучили су да истраже да ли недостатак воде може утицати и на реакцију тела на стрес, или изазива јачу производњу кортизола код дехидрираних људи. Своје налазе објавили су у часопису Journal of Applied Physiology.

Фото: freepik, ilustracija

Студија је обухватила здраве, рекреативно активне мушкарце и жене старости од 18 до 35 година. Учесници су седам дана бележили унос течности, укључујући воду, млеко, сокове, кафу и алкохол, и прикупљали узорке урина.

На основу ових података, подељени су у две групе:

Ниска хидратација (мање од 1,6 литара дневно за мушкарце и 1,5 за жене)

Висока хидратација (најмање 2,9 литара за мушкарце и 2,5 за жене).

Затим су урадили Тријеров тест социјалног стреса (ТССТ) – психолошки тест који укључује симулирани разговор за посао и задатак менталне аритметике пред публиком. Током теста мерени су откуцаји срца и ниво кортизола у пљувачки.

Резултати истраживања

Резултати су показали да су људи који су пили мање воде имали више маркера стреса у пљувачки, урину и крви. Њихов ниво кортизола значајно се повећао током теста, док добро хидрирани учесници нису показали такву промену.

Фото: freepik, ilustracija

Научници су закључили да дехидрација може повећати реакцију организма на стрес, што може имати негативне дугорочне последице по здравље. Иако студија показује повезаност, а не узрочно-последичну везу, истраживачи наглашавају да резултати „могу објаснити зашто је недовољан унос течности повезан са лошијим дугорочним здравственим исходима“.

Како ово применити у пракси?

Кортизол, познат као хормон стреса, природно се лучи у ситуацијама опасности. Међутим, стално повишени нивои могу довести до хроничног умора, упале и повећаног ризика од срчаних болести, дијабетеса и депресије.

Зато стручњаци саветују редовно пијење воде у малим количинама током дана. Најбоље је покушати пити пола чаше воде сваког сата како би се одржала редовна хидратација. Иако ће многа пића помоћи у хидратацији, стручњаци верују да је вода увек најбољи извор.

