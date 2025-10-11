РЕЦЕПТ ДАНА
КАКО ДА ИСПЕЧЕТЕ КЕСТЕЊЕ У РЕРНИ: Бирајте само овакве плодове и уживање ће бити ПОТПУНО
Кестени врући, врући... С нестрпљењем смо дочекали сезону омиљених шумских плодова – кестена! Сезона се полако захуктава, а овим поводом припремили смо кратак водич за печење кестења у рерни.
Ако и ви волите печено кестење, обрадоваће вас вест да можете да их испечете код куће, као и да вам за то није потребно неко кулинарско умеће. Потребни су само квалитетни плодови, нож, плех и рерна (и мало добре воље).
Најважније је одабрати врхунске плодове. При куповини или ако их скупљате, обратите пажњу на изглед љуске – кестени треба да буду глатки и тврди, сјајне смеђе боје. Изаберите оне који су тежи и без празнина између љуске и меса. Дакле, најбољи су крупни и меснати кестенови.
Како припремити кестење за печење
Добра припрема је кључ успеха. Прво оперите кестење, затим их осушите и ставите на даску за сечење. У сваком кестену направите рез на љусци – тако ће пара моћи да изађе током печења. Врло оштрим ножем или скалпелом, са доње, дебље стране кестена, направите рез дубок око 3 мм, у облику крста или полукруга. Ако желите да поједноставите припрему, можете да направите једну дужу линију по површини кестена назубљеним ножем за хлеб. Ако не направите отвор, као код печеног кромпира, кестен може експлодирати. Поред тога, већи рез олакшава љуштење.
Избегавајте наборане плодове и оне с рупицама – то је знак да су их напали црвићи. Такође избегавајте кестене паковане у затвореним пластичним кесама.
Кестење које је херметички затворено брзо се убуђа, па је боље одабрати оне који се продају у мрежастим или папирним кесама, или бар у пластичним кесама с отворима за вентилацију.
Кестење треба скувати убрзо након куповине јер се брзо кваре. Скуване је најбоље одмах појести, али ако треба, можете их чувати у херметички затвореној посуди у фрижидеру до следећег дана. Затим их подгрејте у тигању на средње ниској температури, уз мало путера да се не осуше.
Имајте на уму да скуване и огуљене кестене можете и замрзнути.
Печење је једноставно. Припремљене кестене распоредите на плех, благо их поквасите водом и пеците око 20 минута на 200 °C. Спремни су кад се љуска распукне и кад се кухињом рашири неодољив јесењи мирис. Крупнијим кестенима биће потребно 20–25 минута, а мањим 10–15. Ако после вађења из рерне приметите да нису довољно печени, вратите их још неколико минута, али пазите да се не препеку.