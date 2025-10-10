ГЛЕДАМО ЈЕ ВИКЕНДОМ У СЕРИЈИ „ИЗАЗОВ”
У АМЕРИЦИ САМ ЖИВЕЛА БАЈКОВИТО! Маја Манџука никад искреније о животу на два континента: „Врата су ми тамо увек отворена”
У домаћој серији „Изазов”, снимљеној у продукцији „Vision Team”-а и „Телекома Србија”, а која се емитује викендом од 21 час на Суперстар ТВ, у 24 наставка гледаоци могу да прате причу о две пријатељице које, после више година живота у Америци, долазе у Београд и ту започињу прави изазов.
Једна се брзо враћа назад, али друга остаје много дуже него што је планирала. Креативна продуценткиња овог ТВ серијала је глумица Маја Манџука, која у серији тумачи лик Саре - жене која наставља свој живот у Београду.
Публика је Мају Манџуку заволела још од њених првих улога у домаћим филмовима као што су „Муње!” и „Виртуална стварност”. Годинама је живела и радила у Америци, где се усавршавала на престижном „Lee Strasberg“ институту за филм и театар, а потом и на „Master Class“ програму за глуму. Као продуценткиња је радила у чувеном студију „Warner Bros”. У новој серији „Изазов”, али и најновијем наслову на РТС-у „Михољско лето” Маја Манџука доноси свој препознатљив печат и нову енергију, а у разговору за „Дневников” ТВ магазин открива по чему се „Изазов” разликује од осталих домаћих продукција снимљених у последње време.
– Што се тиче радње тешко је то глобално описати, јер сама реч „изазов” дефинише радњу. Свака епизода је изазов за себе и у томе јесте чар приче. То је једна духовита, паметна, хумана серија која има шта да каже. Ко је гледао прву епизоду сасвим сам сигурна да са нестрпљењем чека сваку следећу. Серија јесте потпуно другачија од свих које су до сада снимљене. Ово је реалан живот, наш живот са занимљивим ликовима који се лепо допуњују. Сваки гледалац ће имати прилику да се пронађе у неком од ликова. Имамо и специјалне госте: Сашу Матића, Дејана Петровића и светске спортисте – прича нам Маја Манџука.
Будући да сте, како сте изјавили, шест година размишљали о овом пројекту, те пре две године написали синопсис за серију, шта је оно што вас је „жуљало” у овој причи па нисте одустали од идеје да је представите кроз серију?
– Нисам интензивно размишљала о серији, само су ми се дешавале разне ствари које сам склопила.
У једној од гостујућих улога појављује се и славни боксер Мајк Тајсон. Колико је било тешко довести га у један српски пројекат?
– Било је веома тешко довести га да се појави на екрану. То је било искључиво мој приватни договор са њим, без икакве материјалне надокнаде.
Ви у серији играте Сару која се после 15 година проведених у Њујорку враћа у Београд. Како се она снази у новим животним околностима и какви је све изазови у родном граду чекају?
– Како се нормална особа уклапа после 15 година - то је управо један од изазова који ћете видети.
Колико се у „Изазову” огледа управо ваш приватан живот и искуство које сте, баш као и ваша јунакиња, стекли радећи и живећи у Америци?
– Морам да признам да Сара доста подсећа на мене. Није поента где човек живи већ како живи, било где и шта носи у себи.
Шта сте открили да вам уопште није недостајало док сте живели у Америци, а шта вас је натерало да се вратите у Србију?
– Мене ништа није натерало да се вратим у Србију, напротив. У Америци сам живела бајковито, о томе ћемо други пут, али врата су ми тамо увек отворена.
Колико се разликује ваша „америчка верзија” од оне када сте у Београду?
– Код мене постоји само једна верзија, а то је моја личност, где где год да сам.
Новац и рад нису циљ
Ако бисте спојили најбоље из Београда и Лос Анђелеса, како би изгледала ваша идеална адреса за живот и шта би била српска а шта холивудска страна?
– Што се тиче најбољег из Америке рекла бих да су то прави професионалци на правим местима. Што се тиче најбољег код нас то је приступ животу, где новац и рад нису примарно циљ, бар не у мом окружењу.
У америчкој серији „Фостерови“ надоградили сте лик који вам је додељен и уткали у њега Србију, односно то да је ваша јунакиња из наше земље. Када бисте имали прилику да Холивуду кроз лик или пројекат покажете један прави „српски тренутак“ шта би то било?
– Да имам прилику у Холивуду да прикажем Србију тога би било много и, да, било би врло реално. Нажалост, до сада није било реално.
После пројекта „Врата до врата”, делује да је „Изазов” још један од оних који заједништво и топле људске односе ставља у први план. Колико је тешко бавити се данас суштином живота и правити серију која је за све у време када се код нас све чешће снимају „блокбастерске” серије?
– Мени је било лако и радила сам са уживањем. Екипи „Изазова” није био новац циљ, већ смо радили скромно, али са великим задовољством. Шта је овде уопште „блокбастер”?
Пре две године наставак филма „Муње” вратио вас је на велика врата српској кинематографији. Како је искуство рада у Америци променило ваш приступ у раду у Србији?
– Што се тиче продукције, у Америци се ради савршено. Ја сам надоградила своје знање са факултета америчким искуством.
Прву велику улогу добили сте са само 16 година, када сте у филму „Виртуелна стварност” играли уз Драгана Николића и Соњу Савић. Колико вас је то искуство определило за даљу каријеру, какве темеље је поставило у младој Маји?
– То је моја прва најдража и најтежа драмска улога. То јесте поставило темеље за моје даље изборе.
Изјавили сте једном приликом да је лепота терет тек када је човек оптерећен физичким изгледом. Када сте први пут осетили да је унутрашња лепота била јача карта у вашем животу него спољашња?
– Нисам спознала, то је, просто, део мене. У мојој породици се спонтано неговала унутрашња лепота кроз знање, емпатију,традицију итд.
Када би се ваш живот претворио у филм да ли би га режирао Тарантино или Радивоје Андрић и зашто?
– Дефинитивно један једини - Тарантино. Не зато што сам његов тип глумице, већ зато што би то био обострани изазов.
Владимир Бијелић