МАЈК ТАЈСОН СТИЖЕ У СРПСКУ СЕРИЈУ! Глумица Маја Манџука открива колико је било тешко довести СВЕТСКИ СЛАВНОГ БОКСЕРА у домаћи пројекат: „То је био искључиво мој договор са њим”
Премијерно од 13. септембра на Суперстар ТВ сваког викенда од 21 час емитоваће се „Изазов”, нова оригинална серија у продукцији „Vision Team”-а и „Телекома Србија”.
Креативна продуценткиња овог ТВ серијала, који ће суботом и недељом бити емитован кроз две полусатне епизоде, је прослављена глумица Маја Манџука, која нас у 24 наставка води кроз причу о две пријатељице које, после више година живота у Америци, долазе у Београд и ту започињу свој прави изазов. Једна се брзо враћа назад, али друга остаје много дуже него што је планирала.
– Са великим задовољством могу да вам испричам и више од 100 изазова, од којих ћемо имати прилику да видимо у 24 епизоде, викендом на Суперстар ТВ. Што се тиче радње, тешко је то глобално описати, јер сама реч „изазов” дефинише и радњу. Свака епизода је изазов за себе и у томе и јесте чар наше приче. То је једна духовита, паметна, хумана серија која има шта да каже – открива за „Дневников” ТВ магазин глумица Маја Манџука, која у серији тумачи и једну од главних улога - Сару.
Главна линија приче прати управо Сару, иначе Београђанку са адресом у Њујорку и каријером стилисткиње, која упада у низ урнебесних ситуација које ће, како саопштавају из продукције, ТВ публику натерати и да се смеје, али и да се замисли. У њен нови-стари живот улазе ликови који су неодољиво духовити, искрени, емотивни, али и сурово реални. Маја Манџука у разговору за наш лист открива и како ће се њена јунакиња Сара снаћи у новим животним околностима и какви је то изазови у родном граду очекују.
– Како се нормална особа уклапа после 15 година живота у иностранству - то је управо један од изазова који ће гледаоци видети у серији – истиче Манџука и открива да ли у овој серији има и њеног приватног живота, будући да је и сама живела и радила годинама у Америци. – Морам да признам да Сара доста подсећа на мене. Није поента где човек живи, већ како живи било где и шта носи у себи.
Глумица је сигурна да ће сви који погледају прву епизоду серије „Изазов” с нестрпљењем чекати и сваку наредну.
– Серија јесте потпуно другачија од свих које су снимљене до сада. Ово је реалан живот, наш живот са занимљивим ликовима, који се лепо допуњују. Сваки гледалац ће имати прлику да се пронађе у неком од ликова. Имамо и специјалне госте: Сашу Матића, Дејана Петровића и светске спортисте – наглашава глумица.
Поред Маје Манџуке, глумачку поставу серије „Изазов” чине и Немања Оливерић, Тара Јевросимовић, Зоран Цвијановић, Дубравка Мијатовић, Марија Каран, Angelina Michelle, Небојша Илић Циле, Уна Бреговић, Никола Вујовић и многи други. У једној од епизода, поред Саше Матића и Дејана Петровића, појавиће се и светски познати боксер Мајк Тајсон. Маја Манџука за „Дневников” ТВ магазин открива како је успела да га привуче једном српском пројекту.
– Почећу од тога да је било јако тешко довести га, тј. да се уопште појави на екрану. То је било искључиво мој приватни договор са њим без икакве материјалне надокнаде – истакла је Манџука.
Ову топлу и духовиту ТВ сагу као аутори потписују редитељ и сценариста Владимир Алексић, продуцент Драган Ђурковић, директор фотографије Миодраг Мики Трајковић, монтажер Ареф Зааби, композитор је Војин Ристивојевић, док музику за шпицу потписује Горан Бреговић.
В. Бијелић