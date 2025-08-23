ЛЕГЕНДАРНА ГЛУМИЦА ЕЛИЗАБЕТ ТЕЈЛОР УДАВАЛА СЕ ОСАМ ПУТА ЗА СЕДАМ МУЖЕВА И за своју сахрану имала је посебан захтев
Елизабет Тејлор је оличење старог холивудског гламура. Имала је све лепоту, славу и живот испуњен љубављу.
Била је сан сваког мушкарца, а удавала се 8 пута, за 7 различитих мужева. Својим романсама се прославила ништа мање него бриљантном глумом.
Елизабет Роузмонд Тејлор родила се 1932. Холивудска звезда је постала још ако дете. Кад је одрасла, почела да добија улоге у романтичним филмовима 50-их година прошлог века.
Постала је најплаћенија филмска звезда 60-их и добитница многих награда. У својој колекцији има три Оскара и четири Златна глобуса.
На врхунцу каријере, Елизабет Тејлор је важила за најлепшу жену света. Њена лепота је сматрана чудесном јер су прелепа коса, осин струк, очи ретке љубичасте боје и двоструки ред трепавица дивна генетска мутација чинили њен изглед толико божанственим, да су га неки истраживачи врло озбиљно проучавали.
Елизабет Тејлор је веровала да је због улога које је добијала желела да што пре одрасте и тиме објашњавала своје бројне бракове.
Први пут се удала са 18 година
Њен први муж је био Конрад "Ники" Хилтон млађи. Заједно су провели само 8 месеци од маја 1950. до јануара 1951. године. Хилтон је био син власника ланца хотела Хилтон, Конрада Хилтона.
Према доступним подацима, млади пар се развео због Хилтонових лоших навика.
Елизабет Тејлор је у фебруару 1952. одлучила да други пут окуша срећу у браку. Рекла је судбоносно "да" британском глумцу Мајклу Вајдингу, који је био 20 година старији од ње.
У том браку је добила два сина Мајкла и Кристофера. Кристофер је касније причао да им је мајка, док су били деца, дозвољавала да се играју са Златним глобусима, али не и са статуетама Оскара.
Кад је њена каријера нагло кренула узлазном линијом, однос са Вајдингом се погоршао. И након 5 година брака, њихови путеви су се разишли.
Три је срећан број. Трећи брак Елизабет Тејлор био је испуњен љубављуи и луксузним поклонима.
Само месец дана након развода од Вајдинга, глумица се поново удала. Њен трећи муж је био продуцент Мајк Тод. У браку су добили једну ћерку, Лизу.
Кажу да је Тод мазио своју жену необичним поклонима од посебне вечере достављене из Париза, до пуне витрине накита. Сви који су их знали, говорили су да су истински срећни и заљубљени.
Нажалост, Мајк Тод је 1958. погинуо у авионској несрећи, када је њиховој ћерки било само 6 месеци.
Четврти брак био је контроверзан
Након Тодове смрти, глумица је била скрхана болом. Утеху је потражила у вези с његовим пријатељем, певачен Едијем Фишером. Фишер је био ожењен глумицом Деби Рејнолдс, али ју је оставио због Лиз Тејлор. Због тога се штампа окомила на обоје.
Елизабет Тејлор је објавила да ће њихов медени месец трајати 40 година, али се брак распао после само 5 година.
Њена бурна веза са петим и шестим мужем обрушила се на Холивуд као олуја.
Елизабет Тејлор се заљубила у глумца Ричарда Бартона на снимању филма "Клеопатра". Ствари су се брзо одвијале и они су се венчали у мају 1964, истог месеца у коме се развела од Фишера.
"Каснила" на сопствену сахрану
Њихова веза била је позната по скандалима, изазваним узаврелим страстима. Пар је често критикован због неприкладног понашања.
Њихов десетогодишњи брак распао се 1974. након што су одглумили развод у телевизијској драми. Али после 16 месеци, у октобру 1975, поново су се венчали.
Лиз је говорила да је лудо заљубљена у Бартона и да се никада неће удати за неког другог. Међутим, њихов други брак је трајао мање од годину дана и она је после њега још двапут разменила брачне завете са другим мушкарцима.
Иако последња два брака нису успела, остала је у пријатељским односима с бившим мужевима
Шести муж Лиз Тејлор је био политичар Џон Ворнер. Повезала их је заједничка љубав према коњима, али су се после скоро 6 година заједничког живота ипак развели.
Последњи муж Елизабет Тејлор био је грађевински радник, Лари Фортенски, 20 година млађи од ње.
Венчали су се 1991. на грандиозном венчању, приређеном на имању Мајкла Џексона. За разлику од своје жене, Фортенском је сметало да буде стално у центру пажње и 1996. су се развели.
Елизабет Тејлор је одржавала контакте с Ворнером и Фортенским све до краја живота.
Преминула је од срца 2011. године. Претходно је написала да јој је суђено да дарује љубав, да буде мајка, жена и пријатељ.
У складу са хумором и гламурозним стилом који су дефинисали њен живот, оставила је инструкције да на сахрани лимузина с њеним ковчегом касни "дамских" 15 минута.