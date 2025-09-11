(ФОТО) ТУРСКА ГЛУМИЦА НАЈПОЗНАТИЈА ПО УЛОЗИ У СУЛЕЈМАНУ ВЕЛИЧАНСТВЕНОМ ТЕЧНО ГОВОРИ СРПСКИ, А РОЂЕНА ЈЕ У ЈУГОСЛАВИЈИ Пре пет година била је у нашој земљи

Филиз Ахмет, турска глумица рођена у Југославији 1981. године, у данашњој Северној Македонији, постала је позната улогом Нигар-калфе у популарној серији "Сулејман Величанствени". Када је прихватила ову улогу, није могла ни да претпостави да ће јој она драстично променити живот, јер се преселила из родног Скопља у Истанбул.

Филиз потиче из уметничке породице. Њен деда је познати глумац Луфтија Сејфулах, док је мајка Фејхан радила као сулферка у позоришту. Иако је планирала да се посвети позоришној каријери, улога у турској серији "Збогом, Румелијо" је променила њен пут и окренула је према телевизији. Иако је у почетку имала предрасуде према глуми пред камерама, јер је одрасла у позоришту, брзо се навикла на нову околину.

Због непрестаних сукоба на Балкану, њена породица је одлучила да оде у Шведску. У Македонију се вратила када је имала 15 година, па је завршила медицинску школу, а затим и Факултет драмских уметности у Скопљу 2003. године.

Филиз је улогу Нигар Калфе добила на аудицији, а након што је прошла кастинг, преселила се из родног Скопља у Истанбул, где сада живи у популарном кварту Бешикташ.

- Улога Нигар-калфе ме је обогатила новим искуствима. Снимамо свакодневно по петнаест сати, шест дана недељно. Јесте напорно, али утешно је то што радим посао који желим. Као уметници, увек нађемо суштину, знамо како да издржимо напор зато што имамо циљ. На сету је атмосфера одлична, сви се дружимо. Помажемо једни другима, посебно партнери у дијалозима. Сцена није завршена док не дамо праву енергију коју тражи прича. А пре снимања се договарамо како најбоље да је одиграмо - изјавила својевремено Филиз у интервјуу за Глорију.

Како је изјавила, током снимања "Сулејмана Величанственог", највише јој је недостајала породица.

- Наравно да ми недостају, и то много. Раније се никад нисам одвојила од куће на тако дуг период. Не виђам их често, чак ни преко Скајпа, јер кад се вратим са снимања, они већ спавају. Радим све што могу да се видимо бар једном у два месеца, или они дођу у Истанбул или ја одем у Скопље. Више волим кад ја успем да одем код њих, јер онда видим читаву фамилију и родбину, дружим се са пријатељицама и уживам у тишини и спокоју мог града.

Након улоге Нигар-калфе у "Сулејману Величанственом", људи су почели да је препознају на улици, а глумица је открила да ли јој то прија.

- Да, нормално, али ретко се појављујем у јавности, с обзиром на то да сам скоро стално на сету. Али кад се појавим, то није страшно. Прија ми што ме публика воли, то значи да добро радим свој посао. И колико год да нисам расположена, увек се фотографишем са својим обожаваоцима.

Иако јој позориште веома недостаје, Филиз Ахмет је одлучила да се потпуно посвети телевизијским пројектима и својевремено је драстично променила свој изглед. Скративши косу у популарни боб, делује неодољиво и изузетно младолико.

Иначе, позната као Нигар Калфа, Филиз је 2020. године посетила Србију, где је присуствовала премијери дечије представе "Чаробњак из Оза" на сцени обновљене зграде позоришта Бора Станковић у Врању.

Занимљиво је и то да позната глумица течно говори српски језик, па и не чуди што се на њеном Инстаграму може видети и слика са превачицом Ханком Палдум. Даме су деловале веома расположено, чини се као да се добро познају и да су прилично блиске, а осмех са лица нису скидале.