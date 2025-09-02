(ФОТО) СЕЋАТЕ ЛИ СЕ ЉОВИСНЕ? Опчинила је милионе, прошло је скоро 30 година, а глумица је САДА лепша него икад
Пре 30 година латиноамеричке сапунице биле су хит у Србији и региону, а једна од лепотица које су тада опчиниле све била је и чувена Љовисна.
Глумица Скарлет Ортез је каријеру започела у дечјој емисији "Нубелуз" у Венецуели, а учествовала је и на Мис Венецуеле 1992. године. Планетарну популарност је стекла улогама у теленовелама.
Она је играла главну улогу у теленовели "Љовисна" у којој је тумачила главни лик, истоимену јунакињу. Својом лепотом очарала је све, а многи је се и данас након три деценије јако добро сећају.
Осим у "Љовисни" имали смо прилике да је гледамо и у серији “Ружна Бети”, која јој је донела још већу популарност. Од тог тренутка, постаје једна од најтраженијих глумица на латиноамеричком тржишту.
Након што је засновала породицу поново се враћа глуми, али овог пута снима у родној земљи, Венецуели. Ипак, и дан-данас највише је упамћена по улози која ју је прославила широм света.
Давне 1997. године упловила је у везу са Јул Бурклеом, а после две године забављања, стали су на луди камен. Дуго су се борили за потомство, а 2009. године су саопштили да чекају бебу.
Годину дана касније родила је ћерку Барбару Бријану. Две године после рођења ћерке, дебитовала је у позоришту и те године је, после деценију играња и живљења у иностранству, вратила се у рдону Венецуелу.
Скарлет је чини се с годинама постала још лепша, а о њеној линији не треба ни говорити, довољно је само да погледате њен профил на Инстаграму.