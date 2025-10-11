overcast clouds
16°C
11.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1682
usd
101.2252
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЛОЛИ РАДИВОЈЕВИЋ СРПСКИ ДЕРБИ: Игра за пехар на Мајорки

11.10.2025. 19:07 19:09
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: ТСС

Српска тенисерка Лола Радивојевић пласирала се у финале челенџера на Мајорки.

Она је у полуфиналу победила сународницу Теодору Костовић резултатом 7:6 (7:3), 6:3.

Меч је трајао сат и 51 минут. Радивојевић је 173. тенисерка света, док је Костовић 213. на ВТА листи.

Радивојевић ће у недељу у финалу челенџера на Мајорки играти против Аргентинке Солане Сијере, која је победила Андреу Лазаро Гарсију из Шпаније резултатом 6:2, 7:5.

Челенџер на Мајорки игра се за наградни фонд од 115.000 долара.

 

тенис лола радивојевић
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај