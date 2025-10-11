ЛОЛИ РАДИВОЈЕВИЋ СРПСКИ ДЕРБИ: Игра за пехар на Мајорки
11.10.2025. 19:07 19:09
Српска тенисерка Лола Радивојевић пласирала се у финале челенџера на Мајорки.
Она је у полуфиналу победила сународницу Теодору Костовић резултатом 7:6 (7:3), 6:3.
Меч је трајао сат и 51 минут. Радивојевић је 173. тенисерка света, док је Костовић 213. на ВТА листи.
Радивојевић ће у недељу у финалу челенџера на Мајорки играти против Аргентинке Солане Сијере, која је победила Андреу Лазаро Гарсију из Шпаније резултатом 6:2, 7:5.
Челенџер на Мајорки игра се за наградни фонд од 115.000 долара.