ОСЕЋАТЕ БОЛ ИЛИ ОТОК У НОЗИ? Можда тело покушава да вам каже нешто важно пре него што буде касно
Рано откривање рака панкреаса често значи разлику између живота и смрти.
Иако овај облик карцинома чини само око три одсто свих случајева рака, одговоран је за чак осам одсто смртних исхода. Управо зато је важно знати који рани симптоми могу указивати на болест, јер многи од њих у почетку делују безазлено.
Први знак рака панкреаса може се појавити у нози
Пре него што се јаве бол у стомаку или жутица, рак панкреаса може послати упозорење кроз крвни систем. Лекари упозоравају да крвни угрушак у нози, познат као дубока венска тромбоза (ДВТ), понекад може бити први знак да се у телу дешава нешто озбиљно.
Ово стање може настати из различитих разлога, али у одређеном броју случајева указује управо на рак панкреаса, који мења згрушавање крви и изазива настанак угрушака.
Симптоми на ногама које не треба игнорисати
Постоје четири јасна симптома на које треба одмах обратити пажњу:
- Бол у нози
- Оток
- Црвенило коже
- Осећај топлине у одређеном делу ноге.
Многи ове знакове приписују умору или проширеним венама, али ако се јаве изненада и без видљивог разлога, треба одмах посетити лекара. Угрушак се може ослободити и доспети до плућа, што доводи до плућне емболије - стања које угрожава живот.
Тихи симптоми рака панкреаса које тело шаље
Рак панкреаса је познат по томе што дуго не даје јасне симптоме. Зато се код већине пацијената дијагностикује тек када болест узнапредује. Поред крвних угрушака, постоје и други знакови које не треба занемарити:
- Стални умор и осећај слабости
- Жутица – жутило коже и очију
- Тамнији урин, бледа или масна столица
- Свраб коже
- Необјашњив губитак тежине и апетита
- Бол у стомаку или леђима који не пролази.
У неким случајевима рак панкреаса може утицати и на јетру и жучну кесу, због чега ови органи постају увећани. Понекад болест доводи и до дијабетеса јер оштећује способност панкреаса да производи инсулин.
Зашто је важно реаговати одмах
Иако наведени симптоми могу указивати и на мање озбиљна стања, лекари упозоравају да их никада не треба игнорисати, нарочито ако се крвни угрушак појави без очигледног разлога.
Рано откривање рака панкреаса значајно повећава шансе за успешно лечење. Ако приметите неки од ових знакова, потражите савет лекара што пре.
Храна која помаже у превенцији рака панкреаса
Стручњаци саветују да у исхрану укључите намирнице богате антиоксидансима – бобичасто воће, парадајз, броколи, зелено лиснато поврће, орашасте плодове и маслиново уље. Здрава исхрана, редовно кретање и контролни прегледи најбољи су начин да заштитите своје здравље.