ПОРАЗНА РЕАЛНОСТ - СРБИЈА ПРВА У ЕВРОПИ ПО СМРТНОСТИ ОД РАКА Годишње 40.000 људи оболи од карцинома ЕВО КОЈИ ОБЛИЦИ СУ НАЈЧЕШЋИ КОД ЖЕНА, А КОЈИ КОД МУШКАРАЦА
Србија се већ годинама налази у самом врху европских статистика по учесталости и смртности од малигних болести.
Према подацима Института за јавно здравље “Др Милан Јовановић Батут”, сваке године се региструје готово 40.000 нових случајева рака, док је стопа смртности међу највишима у Европи. Узрок томе су касно откривање болести, ограничени капацитети за превенцију и лечење, али и присутни фактори ризика који и даље озбиљно угрожавају здравље становништва, речено је јуче на Онколошком пленуму „Оба крила здрава била“.
Најчешћи облици рака код мушкараца су карцином плућа, простате и дебелог црева, док жене најчешће оболевају од рака дојке, плућа грлића материце и дебелог црева. Ови малигнитети заједно чине више од половине свих новооболелих, што указује на потребу за јачањем организованих скрининг програма у циљу раног откривања болести, али и обезбеђивања савремених терапијских приступа који знатно повећавају шансе за излечење и продужавају живот пацијената.
Државни секретар у Министарству здравља проф. др Ференц Вицко, рекао је да је у сарадњи са Шведском и уз подршку Шведске амбасаде, покренут и заједнички програм како бисмо искуство њиховог успешног скрининг система, са обухватом већим од 90 одсто, пренели и на наш здравствени систем.
- Скрининг функционише само ако га доследно спроводимо и пратимо. Министарство здравља поставило је циљ да у наредне две године најмање милион жена прође скрининг на рак дојке, уз коришћење нове апликације која ће омогућити праћење одазива и резултата. Од 2013. године прегледано је више од пола милиона жена и откривено више од 1.500 случајева рака дојке, већином у раним стадијумима када је излечење могуће у више од 90 одсто случајева. Охрабрује и податак да смртност од рака дојке опада, што показује да се свест жена мења и да све више саме траже превентивне прегледе – казао је др Вицко.
Доступност савремених терапија
- Домаћи водичи су усклађени са европским и јасно дефинишу које терапије треба примењивати, али проблем је што поједини лекови још нису на позитивној листи РФЗО. Та разлика постоји искључиво из економских разлога. РФЗО је најавио да ће до краја године проширити позитивну листу лекова, што ће омогућити да савремене терапије постану доступне већем броју пацијената - рекао је доц. др Андрић.
Потпредседница Форума пацијената Србије и председница Удружења за борбу против рака плућа “Пуним плућима” Оља Ћоровић истакла је да овај форум има за циљ да унапреди статус онколошких пацијената.
- Све већи број пацијената добија иновативне лекове, али и даље постоји значајан број оболелих који немају приступ имунотерапији и другим савременим терапијама. Наду нам улива уверавање надлежних да ће нова листа лекова бити донета до краја године и да ће обухватити терапије које су пацијентима преко потребне, како би савремене терапије постале стандард, а не привилегија. Данас, захваљујући савременим терапијама, ни најтежи облици карцинома, више не морају да значе крај. Наш задатак је да та реалност постане стандард за сваког пацијента у Србији – истакла је Ћоровић.
Члан Републичке стручне комисије за онкологију и радиологију доцент др Зоран Андрић је објаснио да је кључно рано откривање малигних болести, али Србија је, нажалост, и даље прва у Европи по смртности. Да би се та смртност смањила, неопходно је спровести јачи и доступнији скрининг, јер док се он не омасови не може да се очекује смањење инциденце.