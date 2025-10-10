62. ПО РЕДУ
СВЕ СПРЕМНО ЗА ОПЛЕНАЧКУ БЕРБУ 2025 Посетиоце очекују Винска улица, ручни радови и етно концерти
ТОПОЛА: Другог викенда у октобру у Тополи, одржава се чувена привредно-туристичка манифестација културе „Опленачка берба“, већ 62. по реду наставља традицију саборовања још од времена кнеза Александра, сина Карађорђевог.
Улицама Вароши Тополе слије се у та три дана и више од 200.000 посетилаца. У славу грожђа, младог вина, вина и осталих пољопривредних производа уз винску улицу туристи су у прилици да погледају и пазаре домаће производе, грожђе, остало воће, вина и разне ракије.
- Међу више од 400 излагача су винари, затим традиционални прехрамбени и занатски производи, ручни радови. Пратеће манифестације Међународно оцењивање вина и ракија, Пољопривредна изложба, Изложба паса и још много тога. Током читавог дана на Винском тргу смењиваће ће се песма и игра КУД-ова из Србије и региона. У петак, 10. октобра све почиње дечјим маскенбалом, концертом за децу (Леонтина и таленти) и позоришном представом као и наступом дечјих ансамбала бројних КУД-ова, каже Слађана Глишић, педседник Савета за организацију општинске манифестације Опленачка берба и директор ТО Опленац Топола.
У суботу, спој традиције, културе и историје осликан је у живописном дефилеу учесника Сабора изворног народног стваралаштва – од Опленца до Карађорђевог града, наступи најбољих извођача, играча, певача и инструменталиста враћају нас коренима и очувању традиције. И то у порти његове цркве, крај споменика Вожду Карађорђу, зачетнику модерне Србије.
Сам Карађорђе узео је са Венчаца камен са немањићког здања, како би га поставио у темеље прве српске модерне престоне Тополе – као симбол континуитета државности. Тако смо и ми ове године за Бербу, поред осталог, организовали Витешко село на улазу у Опленац – „Бели орлови“ приказаће атракције за све посетиоце - посебно младе. Традиционални специјалитети, мириси и укуси Шумадије чекају вас у Тополи. Биће и забаве, музички програм свако вече народна и фолк музика, етно концерт… Добро дошли на Опленачку бербу – бербу добрих утисака, казала је Глишић.