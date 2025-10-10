У МАРТУ КРЕЋЕ РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРУГЕ ОД БЕОГРАДА ДО НИША До југа за само 100 минута, имаће ТРИ деонице, а ово су све бројке нове железничке трасе

Да је све спремно и да се све већ припрема, а да се на пролеће очекују убрзани радови, потврдио је и председник државе Александар Вучић.

Он је најавио да би почетком марта требало да почну физички радови на изградњи још једне брзе пруге у нашој земљи.

- Градња пруге од Београда до Ниша се припрема и први неимари ће ускоро започети радове. Овај пројекат радимо у сарадњи са Европском унијом и биће урађене три деонице: Београда - Велика Плана, друга Велика Плана - Параћин и трећа Параћин-Ниш - навео је Вучић.

Око Ђуниса ће се градити 19 километара пруге



Како је истакао шеф државе, прво ће кренути радови код Ђуниса.

- Физички радови и ископавање почињу око Ђуниса, где ће се радити 19 километара пруге, након чега се наставља даље - рекао је Вучић.

Како је истакао, када пруга буде готова, путоваћемо до Ниша око 100 минута. Такође, председник Србије је раније истакао да постоје планови и преговори да се та пруга продужи.

- Почели смо да разговарамо и преговарамо да се та пруга продужи од Брестовца преко Лесковца, Врања до Табановаца, јер и Македонци, како је рекао, хоће да граде пругу север-југ, као и да се преговара са Грцима да би Србија имала пругу до Солуна.

- Реч је о изградњи брзе пруге, којом би возови ишли 200 километара на сат. То ће бити важна железничка повезаност са Солуном у привредном и туристичком смислу за наше грађане који често путују у тај део Грчке на одмор - рекао је шеф државе.

О градњи пруге до Ниша говорила је и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Александра Софронијевић.

- Наставља се изградње железничког коридора 10, пруге Београд-Ниш, која ће бити дуга 230 километара. За пројекат који ће имати три деонице, до сада је уложено 2,77 милијарди евра - наводи Софронијевићева.

Како је додала, предвиђено је да сама изградња до Ниша траје три до четири године.

Подсетимо, припреме за почетак радова на изградњи ове капиталне инвестиције приводе се крају и до марта наредне године почиње изградња. Према плану, брзом пругом од Београда до Ниша грађани ће моћи да се возе 2029!

За разлику од брзе пруге према Суботици, где је потпуно затворен саобраћај приликом радова, овде се саобраћај неће затварати, већ ће се радити у условима периодичних обустава саобраћаја. Према ранијим најавама, изградња целокупне пруге ће укупно коштати око 2,8 милијарди евра и делом ће се финансирати из средстава Европске уније, која обезбеђује око 600 милиона евра.

Кренуо брзи воз до Суботице

Редован путнички железнички саобраћај између Београда и Суботице успостављен је јуче у подне, а возови ће саобраћати брзином до 200 км на сат. Након промотивне вожње брзом пругом, којој је у петак присуствовао и председник Србије Александар Вучић, пушта се у редован саобраћај и деоница брзе пруге од Суботице до Новог Сада.

Вожња ће бити бесплатна до недеље, а онда ће повратна карта од Београда до Суботице коштати 2.000 динара. Пруга за велике брзине Нови Сад - Суботица - државна граница са Мађарском дуга је 108,1 километар. Реч је о трећој деоници брзе пруге, дуге 183 колометра, за брзине до 200 км на сат кроз Србију, од Београда, преко Новог Сада и Суботице, до државне границе са Мађарском. Реконструкција, модернизација и изградња савремене пруге Београд - Нови Сад - Суботица - државна граница са Мађарском (Келебија) - Будимпешта обухватила је реконструкцију некада једноколосечне пруге и изградњу другог колосека, како би се формирала савремена двоколосечна пруга високих перформанси за мешовити (путнички и теретни) саобраћај и брзину до 200 км сат.

О прузи

- дужина 230 километара

- почетак радова крај 2025.

- вредност радова 2,8 милијарди евра

- рок за завршетак радова 2,5 године