БРЗА ПРУГА ОД БЕОГРАДА ДО СУБОТИЦЕ МЕЊА СЛИКУ СРБИЈЕ Вучевић: Потврда да је наша политика мира, стабилности и снажног економског развоја оно што чини разлику у овим изазовним временима ГРАДИМО БОЉУ БУДУЋНОСТ

БРЗА ПРУГА ОД БЕОГРАДА ДО СУБОТИЦЕ МЕЊА СЛИКУ СРБИЈЕ Вучевић: Потврда да је наша политика мира, стабилности и снажног економског развоја оно што чини разлику у овим изазовним временима

03.10.2025. 15:30
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Милош Вучевић
Фото: принтскрин инстаграм/ milosvucevic

Председник Српске напредне странке и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић огласио се на Инстаграму и честитао председнику Александру Вучићу на, како је рекао, храбрости да мења Србију на боље.

-Оно о чему су генерације сањале, ми данас живомо. Брза пруга од Београда до Суботице мења слику Србије, и потврђује да је наша политика мира, стабилности и снажног економског развоја оно што чини разлику у овим изазовним временима. Остварујемо снове, стварамо историју и градимо још бољу будућност! Србија неће стати! Живела Србија - написао је Вучевић на Инстаграму.

Милош Вучевић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
