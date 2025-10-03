БРЗА ПРУГА ОД БЕОГРАДА ДО СУБОТИЦЕ МЕЊА СЛИКУ СРБИЈЕ Вучевић: Потврда да је наша политика мира, стабилности и снажног економског развоја оно што чини разлику у овим изазовним временима ГРАДИМО БОЉУ БУДУЋНОСТ
03.10.2025. 15:30 15:36
Председник Српске напредне странке и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић огласио се на Инстаграму и честитао председнику Александру Вучићу на, како је рекао, храбрости да мења Србију на боље.
-Оно о чему су генерације сањале, ми данас живомо. Брза пруга од Београда до Суботице мења слику Србије, и потврђује да је наша политика мира, стабилности и снажног економског развоја оно што чини разлику у овим изазовним временима. Остварујемо снове, стварамо историју и градимо још бољу будућност! Србија неће стати! Живела Србија - написао је Вучевић на Инстаграму.