СРПСКОГ ПОТПРЕДСЕДНИКА МОРА ДА ПРЕДЛОЖИ ВЕЋИНА СРПСКИХ ПОСЛАНИКА Хасани: Избор Рашића потпуно неуставан
ПРИШТИНА: Бивши председник уставног суда у Приштини Енвер Хасани изјавио је да скупштина привремених институција није конституисана и истакао да је поступак избора Ненада Рашића за потпредседника парламента "потпуно неуставан".
Хасани је рекао да, ако случај дође на уставни суд, постоји јак уставни основ за оспоравање избора Рашића, преноси Индекс онлајн.
Указао је да, иако је Рашић Србин, он не представља српску заједницу када је реч о конституисању скупштине.
Према речима Хасанија, српског потпредседника скупштине треба да предложи већина српских посланика.
Хасани је такође навео да тумачење пресуде уставног суда које је данас дато током заседања скупштине води искључењу Срба из остваривања њихових уставних права.
За потпредседника скупштине у Приштини данас је изабран Ненад Рашић, председник странке за За слободу, правду и опстанак, иако његова странка у парламенту привремених институција има само један мандат, док девет од 10 мандата загарантованих Србима има Српска листа и припада јој право да предложи потпредседника скупштине.
Рашић је изабран пошто претходно ни један од девет кандидата Српске листе није добио потребан број гласова.
Српска листа је најавила да ће се жалити на ову одлуку скупштине у Приштини.