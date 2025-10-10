few clouds
НАКОН СЕДАМ ДАНА МРАКА Струја коначно стигла у Црну Траву

10.10.2025. 11:02 11:16
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Фото: pixabay.com

ЦРНА ТРАВА: Струја је касно синоћ стигла у Црну Траву након седам дана, а очекује се да ће у околна села стићи у наредним данима.

Како је пренео РТС, екипе Електродистрибуције су даноноћно биле на терену претходних седам дана и отклониле су велики квар.

Далековод код Власинског језера је у тешком стању, али је отклоњен квар на далеководу који струју води из Власотинца, па је синоћ око 21 час електрична енергија стигла у Црну Траву, а у наредном периоду ће се контролисати нисконапонска мрежа од села до села.

Ова општина се електричном енергијом снабдева из два правца, из Власотинца и преко Власинског језера.

У Црној Трави је прошле седмице дошло до престанка рада електричне и телефонске мреже због кварова које су изазвале снежне падавине, а у недељу је уведена ванредна ситуација у овој опшини.

Током претходних дана, око 200 километара локалних путева у општини Црна Трава је било непроходно због дрвећа које је падало на путеве услед тешког снега који је, такође, изазвао квар на електричним водовима.

Црна Трава нестанак струје
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Вести Друштво
