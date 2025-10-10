few clouds
САЈБЕР НАПАД НА ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА Осујећене намере хакера

10.10.2025. 11:17 11:26
Пише:
Дневник
Извор:
aero.telegraf.rs
Фото: Pixabay.com

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије (ДЦВ) саопштио је да су у претходном периоду забележени покушаји фишинг напада на њихове информационе системе, али да су сви такви покушаји успешно осујећени и неутралисани захваљујући вишеслојној заштити и сарадњи са надлежним институцијама.

Објава ДЦВ-а уследила је неколико дана након што је амерички портал The Рецорд, позивајући се на компанију за сајбер безбедност StrikeReady, izvestio да је кампања сајбер шпијунаже повезана с Кином наводно била усмерена на српску "владину агенцију одговорну за авијацију", као и на институције у Мађарској, Белгији, Италији и Холандији. 

Према наводима The Рецорд-а, напад је започео крајем септембра слањем фишинг мејлова, док су документи коришћени као мамци садржали материјале повезане са европским институцијама, укључујући и наставне планове Националне академије за јавну управу Републике Србије. У тим нападима коришћени су злонамерни програми PlugX, Согу и Корплуг, познати по вези са кинеским хакерским групама.

Након објаве те вести, редакција портала Aero.rs упутила је упит Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије са захтевом за коментар, а одговор је стигао у виду званичног саопштења које преносимо у целости: 

Саопштење Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије

„Поводом информација објављених у појединим медијима, Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије информише јавност о следећем: Директорат континуирано спроводи мере заштите информационих система у складу са важећим стандардима сајбер безбедности и редовно предузима активности на превенцији и правовременом реаговању на потенцијалне безбедносне претње. У последњем периоду регистровано је више покушаја фишинг (пхисхинг) напада, какви су уобичајени у раду јавних институција. 

Захваљујући примени вишеслојног система заштите, благовременој реакцији и сарадњи са надлежним институцијама, сви покушаји напада су успешно осујећени и неутралисани. Рад Директората одвија се неометано, а безбедност података представља приоритет у спровођењу свих активности у области информационих технологија.“

Директорат у саопштењу није навео да ли су покушаји фишинг напада повезани са кампањом о којој је писао The Рецорд, али је нагласио да су сви инциденти успешно спречени и да безбедност система није била угрожена. 

(Aero.rs)

хакерски напад цивилно ваздухопловство
