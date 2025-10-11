ИСТОРИЈСКА НОЋ У ГАЈДОБРИ Бумбић хтео да поквари журку, Херцеговац одговорио и убедљиво славио
Кошаркаши Херцеговца славили су против Чачка 94 84:71 на свом паркету у 2. колу Кошаркашке лиге Србије, чиме су забележили прву победу икада у КЛС и уједно дошли до скора од 1-1.
Чекао је Херцеговац дуго на моменат када ће пред својим навијачима заиграти у највишем рангу домаће кошарке. Уз подршку присталица, били су Гајдобрани наоштрени да поправе утисак из уводног окршаја у КЛС и савладају Чачане, како би подигли самопоуздање пред наставак сезоне.
И одмах је ривал показао да то неће бити лако. Бошко Бумбић доминирао је и био најзаслужнији за то што је Херцеговац заостајао озбиљније врло брзо (8:16), да би тренер домаћих Александар Комненић променом петорке унео живост у свој тим и довео га до егала после тројке Милоша Грубора (20:20).
Од тог момента, Чачани нису могли да испрате ритам Гајдобрана, који су из минута у минут све више кокетирали са двоцифреним плусом. И када до тога није дошло, активирао се поново Бумбић и, неочекивано, тројкама приближио госте, након чега је Стефан Митровић поенима уз фаул ипак донео Херцеговцу плус три пред одлазак на велики одмор (42:39).
Није Бумбић планирао да се заустави. Када год би Комненићев састав запретио да осетније поведе, Чачанин би бравурама враћао прикључак. Међутим, било је јасно да не може свих 40 минута у истом ритму и када је после серије добрих потеза - закуцавања, тројки и асистенција, посустао, Херцеговац је преко Митровића подигао ниво и више се није освртао.
Ухватили су Гајдобрани супарника у машину, стекли двоцифрену залиху и до краја успели да одрже суфицит, чиме су уписали историјску, прву победу у КЛС икада.
Најзаслужнији за то били су управо Митровић са 21 поеном (10/10 пенали) и Душан Стојичић са 17. На другој страни је Бумбић био неприкосновен са 31 поеном, седам скокова и пет асистенција.
У наредном колу, Херцеговац гостује Борцу у Земуну, а Чачак 94 дочекује ОКК Београд.
В. М. П.