ПРЕМИЈЕРА ЗА ВИКЕНД
ПОЧИЊЕ ИЗАЗОВ! (ФОТО, ВИДЕО) Ово је српска серија у којој ће ЗАИГРАТИ ЧАК И МАЈК ТАЈСОН, а гости ће бити и САША МАТИЋ И ДЕЈАН ПЕТРОВИЋ, откривамо све детаље прве епизоде
Од предстојећег викенда на каналу Суперстар ТВ, сваке суботе и недеље од 21 час, гледаоци ће имати прилику да завире у јединствени свет нове домаће серије - „Изазов“, оригиналног остварења у продукцији „Vision Team”-а и „Телекома Србија”.
„Изазов“је серија о пријатељству, другој шанси и малим, али значајним личним победама - уз много хумора, емоција и препознатљивих ситуација из свакодневног живота.
Ова духовита и динамична серија кроз 24 епизоде доноси причу о Сари, Београђанки са њујоршком адресом, коју сплет околности враћа у родни град, где је чекају и стари пријатељи и нови изазови.
Прве епизоде нас уводе у хаотичан и емотиван повратак у детињство троје пријатеља - Саре (Маја Манџука), Марка (Немања Оливерић) и Ане (Марија Каран) - који, вођени старим успоменама, започињу игру „Изазов“која је некада била њихова омиљена забава. Новогодишња прослава доноси низ непредвидивих обрта и неочекиваних сусрета. Док се стара пријатељства стављају на пробу, позната екипа се упушта у прве задатке своје необичне агенције и ту се нижу многа узбудљива дешавања.
Глумачку поделу чине: Маја Манџука, Немања Оливерић, Марија Каран, Angelina Michelle, Тара Јевросимовић, Зоран Цвијановић, Дубравка Мијатовић, Небојша Илић Циле, Никола Вујовић, Уна Бреговић, и многи други. У серији ће се као специјални гости појавити и Саше Матића и Дејана Петровића, али и светски познати боксер Мајк Тајсон.
Погледајте овде шта је Маја Манџука за „Дневник” открила све о сарадњи са чувеним боксером.
Ауторски тим чине редитељ и сценариста Владимир Алексић, креативна продуценткиња Маја Манџука, продуцент Драган Ђурковић, директор фотографије Миодраг Мики Трајковић, монтажер Ареф Зааби, композитор је Војин Ристивојевић, док музику за шпицу потписује Горан Бреговић.