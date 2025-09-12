clear sky
ПРЕМИЈЕРА ЗА ВИКЕНД

ПОЧИЊЕ ИЗАЗОВ! (ФОТО, ВИДЕО) Ово је српска серија у којој ће ЗАИГРАТИ ЧАК И МАЈК ТАЈСОН, а гости ће бити и САША МАТИЋ И ДЕЈАН ПЕТРОВИЋ, откривамо све детаље прве епизоде

12.09.2025. 12:43
Пише:
Владимир Бијелић
Извор:
Dnevnik.rs
1
Фото: Миодраг Трајковић

Од предстојећег викенда на каналу Суперстар ТВ, сваке суботе и недеље од 21 час, гледаоци ће имати прилику да завире у јединствени свет нове домаће серије - „Изазов“, оригиналног остварења у продукцији „Vision Team”-а и „Телекома Србија”.

„Изазов“је серија о пријатељству, другој шанси и малим, али значајним личним победама - уз много хумора, емоција и препознатљивих ситуација из свакодневног живота.

1
Фото: Миодраг Трајковић

Ова духовита и динамична серија кроз 24 епизоде доноси причу о Сари, Београђанки са њујоршком адресом, коју сплет околности враћа у родни град, где је чекају и стари пријатељи и нови изазови.

Прве епизоде нас уводе у хаотичан и емотиван повратак у детињство троје пријатеља - Саре (Маја Манџука), Марка (Немања Оливерић) и Ане (Марија Каран) - који, вођени старим успоменама, започињу игру „Изазов“која је некада била њихова омиљена забава. Новогодишња прослава доноси низ непредвидивих обрта и неочекиваних сусрета. Док се стара пријатељства стављају на пробу, позната екипа се упушта у прве задатке своје необичне агенције и ту се нижу многа узбудљива дешавања.

Глумачку поделу чине: Маја Манџука, Немања Оливерић, Марија Каран, Angelina Michelle, Тара Јевросимовић, Зоран Цвијановић, Дубравка Мијатовић, Небојша Илић Циле, Никола Вујовић, Уна Бреговић, и многи други. У серији ће се као специјални гости појавити и Саше Матића и Дејана Петровића, али и светски познати боксер Мајк Тајсон. 

Погледајте овде шта је Маја Манџука за „Дневник” открила све о сарадњи са чувеним боксером. 

1
Фото: Миодраг Трајковић

Ауторски тим чине редитељ и сценариста Владимир Алексић, креативна продуценткиња Маја Манџука, продуцент Драган Ђурковић, директор фотографије Миодраг Мики Трајковић, монтажер Ареф Зааби, композитор је Војин Ристивојевић, док музику за шпицу потписује Горан Бреговић.

серија телеком србија глумица мајк тајсон
Извор:
Dnevnik.rs
Пише:
Владимир Бијелић
Култура Филм
