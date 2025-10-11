Метеоролози кажу: НЕМА НИШТА ОД МИХОЉСКОГ ЛЕТА, БИЋЕ ВЕОМА ХЛАДНА ЗИМА, а од овог датума СТИЖЕ МРАЗ!
Наставља се типично јесенско време са умереном облачношћу и без већих изненађења, али..
Током викенда биће претежно облачно, уз максималне температуре од 16 до 20 °Ц. У понедељак и уторак очекује се суво време са нешто више сунчаних интервала, а температура ће се задржати на сличном нивоу — до око 20 °Ц у најтоплијим деловима. Јутра ће бити свежа, са температуром од 7 до 13 °Ц.
Од среде се очекује блаже захлађење, и даље суво време, уз надолазак хладније масе са севера. То ће донети хладнија јутра, и могућност слабог мраза у многим пределима.
Према прогнозама домаћих метеоролога и анализама, зима 2025/2026. могла би бити много хладнија него претходне, а таман смо навикли на медитеранску зиму.
Јутарња температура у ниским и котлинским пределима могла би се спустити до 0 °Ц, а у планинама и испод тога. У градским пределима, попут Београда, очекује се око 5 °Ц у најхладнијим сатима. Максималне температуре у том периоду биће између 13 и 17 °Ц, док ће у Београду врх достићи до око 15 °Ц.
Средином недеље, хладни фронт ће се проширити уз могуће пролазно наоблачење, а киша ће захватити углавном југоисточне делове Србије. Током остатка недеље, очекује се да ће крајем дана и током ноћи првих дана киша бити ретка — генерално суво време ће доминирати.
Према прогнозама домаћих метеоролога и анализама, зима 2025/2026. могла би бити много хладнија него претходне, а таман смо навикли на медитеранску зиму.
Проф. др Александар Ваљаревић износи да се, услед појаве западно-руске (или источно-атлантске) осцилације, очекује зима хладнија него претходна, нарочито у јануару и фебруару, уз могућност повећаних падавина. И метеоролог Иван Ристић најављује да ће ова зима вероватно бити “као некада”, са значајнијим захлађењима и потенцијалом за већу количину снега. Он такође указује на нестанак класичног “михољског лета” ове јесени као сигнал да би зима могла бити оштрија.
И РХМЗ каже да ће средња зимска температура у нижим пределима бити благо изнад просека, али са већим бројем мразних и ледених дана. Количина падавина би требало да буде у оквиру средњих вредности за зиму, а на планинама и нешто изнад тог просека. Метеоролог Слободан Совиљ из РХМЗ-а указује на то да се очекује дуга и веома хладна зима, уз периоде стабилног времена који могу асимиловати краткотрајне топлије фазе.