АУТОБУС СЕ ЗАКУЦАО У ШКОЛУ И СРУШИО ЦЕО ЗИД Повређене 23 особе, ђаци за длаку избегли несрећу
Више од 20 особа повређено је када је аутобус ударио у зграду средње школе Варта Каталин у Солноку у Мађарској.
Аутобус је, из неутврђених разлога, јутрос слетео са коловоза, ударио у зграду и наводно срушио цео зид. На лице места су одмах упућени спасилачки хеликоптери и бројна амбулантна возила.
Градоначелник је рекао да само пуком срећом нема смртно страдалих.
„Повређене су 23 особе, једна је задобила тешке телесне повреде”, рекао је градоначелник Михаљ Горфи.
Он је рекао да је трагедија за длаку избегнута.
„Срећа је што је аутобус прво ударио у дрво, што је знато умањило брзину возила. Полиција истражује да ли је у питању људска грешка или технички квар”, навео је градоначелник.
Он је рекао да срећом нико од деце и наставника у школи није повређен.
„Град је одмах послао грађевинске инжењере у школу да провере стабилност зграде”, навео је градски челник.
Он је нагласио да су све надлежне екипе у рекордном року реаговале.
„Важно је истаћи да су и полиција и хитна помоћ, као и ватрогасци и припадници локалне власти, реаговали брзо. На лице места је послато седам хеликоптера”, навео је градоначелник.