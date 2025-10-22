overcast clouds
19°C
22.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1835
usd
100.3971
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

АУТОБУС СЕ ЗАКУЦАО У ШКОЛУ И СРУШИО ЦЕО ЗИД Повређене 23 особе, ђаци за длаку избегли несрећу

22.10.2025. 12:11 12:22
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
школа
Фото: Pixabay

Више од 20 особа повређено је када је аутобус ударио у зграду средње школе Варта Каталин у Солноку у Мађарској.

Аутобус је, из неутврђених разлога, јутрос слетео са коловоза, ударио у зграду и наводно срушио цео зид. На лице места су одмах упућени спасилачки хеликоптери и бројна амбулантна возила.

Градоначелник је рекао да само пуком срећом нема смртно страдалих.

„Повређене су 23 особе, једна је задобила тешке телесне повреде”, рекао је градоначелник Михаљ Горфи.

Он је рекао да је трагедија за длаку избегнута.

„Срећа је што је аутобус прво ударио у дрво, што је знато умањило брзину возила. Полиција истражује да ли је у питању људска грешка или технички квар”, навео је градоначелник.

Он је рекао да срећом нико од деце и наставника у школи није повређен.

„Град је одмах послао грађевинске инжењере у школу да провере стабилност зграде”, навео је градски челник.

Он је нагласио да су све надлежне екипе у рекордном року реаговале.

„Важно је истаћи да су и полиција и хитна помоћ, као и ватрогасци и припадници локалне власти, реаговали брзо. На лице места је послато седам хеликоптера”, навео је градоначелник.

аутобуска несрећа средња школа Мађарска
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДЕСЕТАК ДЕЧАКА БИЛО У АУТОБУСУ КОЈИ ЈЕ СЛЕТЕО С ПУТА Тројица, старости 8, 14 и 16 година превезени у болницу У ТОКУ ЈЕ УВИЂАЈ НА ЛИЦУ МЕСТА

ДЕСЕТАК ДЕЧАКА БИЛО У АУТОБУСУ КОЈИ ЈЕ СЛЕТЕО С ПУТА Тројица, старости 8, 14 и 16 година превезени у болницу У ТОКУ ЈЕ УВИЂАЈ НА ЛИЦУ МЕСТА

21.10.2025. 19:20 19:25
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Поново сличан сценарио ВОЗАЧ АУТОБУСА СЛЕТЕО С ПУТА Више особа повређено у близни Уба
YT

Поново сличан сценарио ВОЗАЧ АУТОБУСА СЛЕТЕО С ПУТА Више особа повређено у близни Уба

21.10.2025. 18:00 18:04
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ХРОНОЛОГИЈА АУТОБУСКИХ НЕСРЕЋА У СРБИЈИ Пропусти односе животе на друмовима

ТЕМА „ДНЕВНИКА”

a

ХРОНОЛОГИЈА АУТОБУСКИХ НЕСРЕЋА У СРБИЈИ Пропусти односе животе на друмовима

20.10.2025. 10:13 10:56
Волим
0
Коментар
0
Сачувај