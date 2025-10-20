ТЕМА „ДНЕВНИКА”
ХРОНОЛОГИЈА АУТОБУСКИХ НЕСРЕЋА У СРБИЈИ Пропусти односе животе на друмовима
У Сремској Митровици је данас дан жалости због несреће која се догодила у петак, у послеподневним часовима, у близини тог града, а у којој је погинуло троје људи, док је повређено њих 80.
Стање 39 особа повређених у превртању аутобуса на путу Сремска Митровица - Јарак је стабилно, потврђено је за РТС у сремскомитровачкој Општој болници. Седам пацијената који се налазе на Одељењу интензивне неге је у стабилном стању, рекао је директор Опште болнице Војислав Мирнић и додао да се на одељењима ортопедије и хирургије налазе остали пацијенти, а да су неки отпуштени на кућно лечење. Према његовим речима, и пацијенткиња која је превезена у Београд налази сад у стабилном стању.
Како наводе у МУП-у, аутобус превозника „Сирмиjум бус”, који је превозио раднике фирме „Heltcare”, слетео је с пута у петак око 14.45 часова и преврнуо се на кров. Потпуковник Дејан Стевић из Управе саобраћајне полиције каже да се претпоставља да је непрописна брзина узрок тог удеса. Како РТС сазнаје, возачу аутобуса Д. К. (70) одређен је притвор до 30 дана. Он се сумњичи да је извршио кривично дело тешка дела против безбедности јавног саобраћаја.
Јавност се још није опоравила од шока због ове трагедије, а већ јуче ујутру стигла је нова вест о аутобуској несрећи.
Наиме, на путу Чачак–Краљево, код села Брезница, аутобус је слетео с пута и ударио у електрични стуб далековода. Непосредно после удара, аутобус се сударио с једним аутомобилом и приликом те несреће једна особа је погинула.
Тешка саобраћајна несрећа, која је однела два живота, догодила се код Умке 27. јануара ове године око 6.20 часова када је аутобус „Шевић турс” ударио директно у аутобус „Ласта”, који је превозио раднике ТЕНТ-а. Како су писали медији, возач „Шевић турса” је претицао колону возила испред себе и када му је у сусрет наишло друго возило, није успео да се врати у траку па је директно ударио у аутобус „Ласта”. Том приликом су животе изгубили младић стар 29 година, иначе инжењер у ТЕНТ-у, и четрдесетшестогодишња жена из Коцељеве.
Најтежа аутобуска несрећа у Србији у последњих седам година догодила се 21. децембра 2018. године, када је у судару воза и аутобуса код Ниша погинуло осморо људи, међу којима троје деце, а повређено више од 20. Трагедија се догодила на пружном прелазу који није био обезбеђен рампом.
Удеси и у иностранству
Аутобуси из Србије имали су удесе и у иностранству. Возач аутобуса параћинске регистрације погинуо је 2017. године у несрећи на периферији Будимпеште приликом чеоног судара. Како су тада пренели медији, аутобус се закуцао у теретно возило службе за одржавање путева. Међу путницима који су ишли за Аустрију повређено је њих 16, двоје тешко, а 14 лакше. Претпоставља се да је до несреће дошло зато што је возачу изненада позлило јер на путу није било трагова кочења.
У фебруару 2006. године двоје људи је погинуло у близини будимпештанског аеродрома, када је спратни аутобус који је саобраћао на линији Београд–Дортмунд ударио у саобраћајни знак изнад пута који показује дозвољену висину проласка возила у тој деоници. У овој несрећи повређен је 31 путник, а од силине удара скинут је горњи спрат аутобуса. Медији су тада писали да је мађарска полиција покренула поступак против возача аутобуса због сумње да је непажњом проузроковао тешку саобраћајну несрећу.
Возач „Ниш експреса” је правоснажно у Апелационом суду у Нишу осуђен 17. новембра 2020. на максималну казну од осам година затвора. Он је проглашен кривим јер се, како је речено приликом изрицања пресуде, није зауставио испред пруге код знака „стоп” и није погледао лево и десно. Судија је навео да је и код машиновође било пропуста, јер се воз кретао већом брзином од прописане, али да то не мења ствар јер је до судара дошло пропустом возача аутобуса.
Око четири сата 22. јуна 2015. године више од 80 туриста враћало се с летовања у Грчкој. После десетак сати труцкања и више стотина пређених километара, путници су били надомак куће. Међутим, аутобус се изненада преврнуо код Бубањ потока у близини Београда и тада је једна особа погинула, а 60 повређено. У МУП-у је тада речено да је узрок несреће вероватно био умор возача.