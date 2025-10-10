ЕВРОПА МЕЊА ПРАВИЛА ПЛАЋАЊА Ако банка покаже жути или црвени сигнал, новац можете изгубити!
Ступила на снагу нова, обавезна правила за верификацију примаоца при свим банковним трансферима у еврима широм Европске уније
Механизам, познат као Верификација примаоца (ВоП), осмишљен је да драстично смањи ризик од преваре и погрешних плаћања.
ВоП се од сада односи на све кредитне трансфере у еврима у ЕУ, а не само на тренутна плаћања. Пре него што платитељ одобри трансакцију, систем аутоматски проверава да ли се унето име примаоца подудара са именом власника ИБАН-а које је евидентирала банка.
Систем функционише кроз тзв. "семафор проверу", која даје јасан сигнал:
Зелени сигнал: Савршено подударање.
Жути сигнал: Блиско подударање (нпр. грешка у куцању или надимак). Систем нуди тачно име власника.
Црвени сигнал: Нема подударања – снажно упозорење на грешку или превару.
Одговорност банака и корисника
Нови пропис мења расподелу одговорности. Уколико банка не понуди ВоП верификацију, а новац заврши на погрешном рачуну, банка платиоца биће обавезна да надокнади износ. Међутим, ако корисник добије црвено или жуто упозорење, а свесно настави с плаћањем, одговорност за губитак је искључиво на њему.
Услуга је потпуно бесплатна. Ипак, корисници морају бити спремни на период прилагођавања; кључно је да ажурирају своје шаблоне за плаћање и користе тачна и пуна имена прималаца како би избегли жута упозорења.
Обавеза је уведена Уредбом (ЕУ) 2024/886 о тренутним плаћањима, која од данас захтева и да све банке омогуће слање и примање СЕПА тренутних трансфера (пренос средстава за највише 10 секунди).
