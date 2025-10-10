ЈОШ ЈЕДНА ПОРОДИЦА ДОБИЛА КРОВ НАД ГЛАВОМ Дуго чекани дом пронашли у Влајковцу ГРАД ВРШАЦ КОНТИНУИРАНО БРИНЕ О СВОЈИМ ГРАЂАНИМА
Још једна породица добила је кров над главом у избегличком насељу у Влајковцу.
Кључеви куће уручени су породици Слободанке Мађарац, у присуству Оливере Николић из Комесаријата за избеглице и миграције и Славише Максимовића, члана Градског већа Вршца.
Вршац активно учествује у регионалним стамбеним пројектима Комесаријата, посебно у програмима откупа сеоских кућа са окућницама.
– До сада је, кроз ове програме, откупљено 60 сеоских кућа са окућницама и збринуто 60 избегличких породица. Путем јавних конкурса, у сарадњи са Комесаријатом и Градом, обезбеђени су и пакети грађевинског материјала, од којих су корист имале 34 породице – рекао је Максимовић, захваливши се Комесаријату на континуираној подршци.
Потребе ове категорије становништва и даље постоје, али се на њиховом решавању ради континуирано. У току су активности на покретању сличног донаторског програма намењеног интерно расељеним лицима са Косова и Метохије.
Збрињавање на подручју Вршца траје годинама. Тако је 2019. године завршена изградња стамбене зграде у Ужичкој улици са 20 станова за трајно решавање стамбених потреба најугроженијих избегличких породица, које су тада усељене. У оквиру истог регионалног програма, у 2022. години, усељено је још 40 породица у стамбену јединицу са 40 станова у Ужичкој улици. Средства за изградњу обезбедио је Комесаријат за избеглице и миграције у сарадњи са донаторима. Један од првих објеката намењених избегличкој популацији била је зграда у Улици Паје Јовановића, у којој данас живи 10 породица.