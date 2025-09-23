ЕВО РАЧУНИЦЕ Следеће зиме најјефтиније ће бити грејање на дрва, а најскупље НА СТРУЈУ
БЕОГРАД: Током предстојеће грејне сезоне, најјефтиније ће бити грејање на дрва, а најскупље етажно грејање на струју, показала је анализа Агенције за енергетику, према којој ће за грејање стана од 60 квадрата на 20 степени, 16 сати дневно током 180 дана, ложењем дрва по цени од 6.430 динара по кубику бити потребно 53.000 динара док ће етажно грејање на струју коштати 250.000 динара.
Трошкови грејања на дрва подразумевају да се користе новије пећи, веће ефикасности, док би знатно скупље грејање имала домаћинства која користе пећи мање ефикасности и скупља дрва, па би у случају цене дрвета од 9.000 динара по кубику и мање ефикасне пећи, трошкови грејања за свих шест месеци износили 87.500 динара.
Из агенције су навели да је реч о ценама енергената које су важиле половином септембра, а да су, што се огревног дрвета тиче, цене у односу на претходну грејну сезону веће до два процента.
Домаћинства која користе пелет, ако се сагорева у ефикаснијим пећима конструисаним за ово гориво, имаће трошкове од 76.000 динара, што је у поређењу са претходном грејном сезоном више за 17 одсто.
Трошкови грејања коришћењем природног гаса ове грејне сезоне су исти као и претходне и износе 59.500 динара што је за само 6.500 динара скупље од најповољнијег грејања коришћењем дрвета.
Трошкови грејања на угаљ ће износити 77.700 динара и остали су на нивоу трошкова из претходне године.
Домаћинства која користе пропан бутан гас морају издвојити око 172.000 динара што је за око 4,0 одсто више него претходне године.
Трошкови грејања електричном енергијом су у односу на претходну годину увећани за око 25 одсто.
Домаћинства која користе термоакумулационе пећи имаће трошкове од 102.700 динара, али само уколико се искључиво користи јефтинија ноћна електрична енергија.
Допуњавање пећи коришћењем скупље електричне енергије само током два сата дневно, увећава трошкове за око 40 одсто тако да они износе 142.000 динара.
Домаћинства која користе електричну енергију директно у грејним телима и котловима за етажно грејање морају издвојити више од 250.000 динара за електричну енергију и то је према тренутним ценама најскупљи вид грејања у овој грејној сезони.
Из агенције наводе да је за грејање просечно изолованог стамбеног простора од 60 квадратних метара на 20 степени Целзијуса у току 16 сати дневно у целом стану, 180 дана у грејној сезони, потребна енергија од око 9.000 kWh, а 150 kWh/m2 је просечна процењена потрошња за грејање у Србији.
Појашњавају да наведени износи трошкова обухватају само трошкове набавке енергије, односно горива, а не обухватају инвестиционе трошкове, као што је набавка пећи, уградња инсталација централног грејања и трошкови периодичних прегледа и одржавања.
Грађанима саветују да уколико су у могућности, изолују стамбени простор и промене прозоре а уколико купују нове пећи и котлове, да изаберу оне које су енергетски што ефикаснији.