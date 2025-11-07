GTA VI ПОНОВО ОДЛОЖЕН! Рокстар објавио нови датум објављивања чувене игрице, ЕВО КАДА ИЗЛАЗИ
ЊУЈОРK: Америчка компанија Рокстар гејмс је поново одложила објављивање дугоочекиване видео-игре GTA VI (Grand Theft Auto VI), које је првобитно било планирано за 26. мај следеће године, на 19. новембар 2026.
Жао нам је што смо продужили време чекања, али ови додатни месеци ће нам омогућити да завршимо игру на нивоу који очекујете и заслужујете, наводи фирма у саопштењу на друштвеној мрежи Икс (раније Твитер).
Рокстар гејмс је претходно померио датум објављивања GTA VI са јесени 2025. на мај следеће године, али се испоставило да је компанији потребно додатно време.
Претходна GTA V објављена је у септембру 2013. године, тако да ће љубитељи ове франшизе дочекати наставак након више од 13 година.
Америчка компанија за ризични капитал Kонвој је раније проценила да ће видео-игра GTA VI остварити приход од чак 7,6 милијарди долара у само два месеца након објављивања, чиме би без преседана надмашила све претходне рекорде у гејминг индустрији.
Према анализи објављеној на Линкедин профилу партнера у фирми Kонвој Џоша Чепмена, очекује се да ће компанија Рокстар гејмс за првих 60 дана продати 85 милиона примерака своје нове видео-игре GTA VI по просечној цени од 80 долара. У ту процену укључени су и очекивани приходи од претплате на програм GTA плус, преноси портал Инсајдер гејминг.
Видео-игра GTA VI прати доживљаје двоје протагониста, Џејсона Дувала и Лусије Kаминос, у имагинарном граду Вајс сити у држави Леонида, који су пандан америчком Мајамију у америчкој савезној држави Флорида.