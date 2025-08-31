overcast clouds
ОТКРИЈТЕ ДУХОВНА БЛАГА ПИРОТА Манастири Темска, Рсовци и Суково чувари историје у којима ЗИДОВИ ПРИЧАЈУ ПРИЧЕ

31.08.2025. 11:22 11:27
Пише:
Дневник
Извор:
Mirodjija.rs
Фото: Screenshot / Instagram / mirodjija.rs

Јесте ли знали да Пирот крије духовна блага која чувају приче старије од 600 година?

Док ходате кроз дворишта ових светиња, осећај мира, мирис тамјана и поглед на фреске враћају вас у прошлост у којој су се преплитали вера, традиција и живот обичних људи. 

Манастири Темска, Рсовци и Суково нису само места молитве, они су живи чувари историје. Темска очарава фрескама из 14. века, Рсовци доноси дух средњег века кроз уметничке детаље, док Суково чува рукописе и предмете који сведоче о вековима пиротског живота. 

Али ово нису само зидови и иконе, ово су приче. О местима где су се крштавала деца, славиле свадбе, правиле заветине и препричавале легенде о чудотворним иконама и скривеним благима. Свака фреска и сваки камен овде носе успомене генерација. 

Зашто посетити ове светиње? Зато што је то путовање кроз време. Док шетате њиховим стазама, упознајете и људе, свештенике, мештане, водиче који са осмехом преносе приче које су обликовале дух југа Србије. 

Било да тражите мир, инспирацију или нову дестинацију за породични викенд, Пирот и његова духовна места нуде све, од тура кроз манастире, преко планинских стаза, до тренутака унутрашње равнотеже које носите са собом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mirođija (@mirodjija.rs)

(Mirodjija.rs)

Вести Друштво
