ОТКРИЈТЕ ДУХОВНА БЛАГА ПИРОТА Манастири Темска, Рсовци и Суково чувари историје у којима ЗИДОВИ ПРИЧАЈУ ПРИЧЕ
Јесте ли знали да Пирот крије духовна блага која чувају приче старије од 600 година?
Док ходате кроз дворишта ових светиња, осећај мира, мирис тамјана и поглед на фреске враћају вас у прошлост у којој су се преплитали вера, традиција и живот обичних људи.
Манастири Темска, Рсовци и Суково нису само места молитве, они су живи чувари историје. Темска очарава фрескама из 14. века, Рсовци доноси дух средњег века кроз уметничке детаље, док Суково чува рукописе и предмете који сведоче о вековима пиротског живота.
Али ово нису само зидови и иконе, ово су приче. О местима где су се крштавала деца, славиле свадбе, правиле заветине и препричавале легенде о чудотворним иконама и скривеним благима. Свака фреска и сваки камен овде носе успомене генерација.
Зашто посетити ове светиње? Зато што је то путовање кроз време. Док шетате њиховим стазама, упознајете и људе, свештенике, мештане, водиче који са осмехом преносе приче које су обликовале дух југа Србије.
Било да тражите мир, инспирацију или нову дестинацију за породични викенд, Пирот и његова духовна места нуде све, од тура кроз манастире, преко планинских стаза, до тренутака унутрашње равнотеже које носите са собом.
