ПРИТВОР ДО 30 ДАНА ЗА ОСУМЊИЧЕНОГ Иза решетака због бомбашког напада на локал у Зрењанину
ЗРЕЊАНИН: На предлог Вишег јавног тужиштва у Зрењанину суд је одредио притвор до 30 дана Д.Ј. (35) из Банатског Двора, осумњиченом да је 19. септембра бацио ручну бомбу у угоститељски објекат.
Притвор је одређен да осумњичени не би поновио кривично дело у кратком временском периоду, као и јер су начин извршења и тежина последице кривичног дела довели до узнемирења јавности, саопштено је из тог тужилаштва.
Он је претходно сасушан у тужилаштву због сумње да је извршио кривична дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја у стицају са кривичним делом изазивање опште опасности.
Сумња се да је он 19. септембра разбио стакло на летњој башти објекта, кроз који отвор је у угоститељски објекат „Greenfiels 023“ убацио ручну бомбу „М-75“, а услед детонације је дошло до оштећења целокупног инвентара објекта причинивши на тај начин материјалну штету преко 4 милиона динара.
Полиција је у кући у којој је он живи пронашла и два метка за чије држање нема одобрење надлежног органа.