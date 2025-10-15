„Плануло“ као никада раније! ОГРЕВ ЗА ЗИМУ НЕСТАЈЕ СА СТОВАРИШТА Грађани у страху чекају одговор – хоће ли цене порасти?
Многи су још пре пар месеци обезбедили огрев за предстојећу зиму, али има и оних који још нису то урадили и чекају последњи тренутак.
Тако је прошлог петка и за викенд била права навала купаца на једном од највећих стоваришта огрева у Београду. Залихе су углавном рапродали, па су тако "планули" и дрва и пелет.
Прошле године у исто време на том стоваришу је било доста залиха у шта се тада уверила репортерка Euronews Србија, која је опет проверала каква је ситуација на тржишту огрева ове године.
Да је стање поприлично лоше по купце, јер су залихе углавном распродали каже за Euronews Србија Тања Апорцовић са тог стоваришта.
"Што се тиче дрва, можда је остало још неких пола шлепера, пелета имамо можда још три шлепера, али то је за оне количине које смо имали мало", рекла је она.
У петак су, додаје она, продали цео шлепер пелета и цео шлепер дрва, што се није десило за последњих пет година.
Она наводи да се није дешавало да купци чекају последњи тренутак да набаве огрев.
Апорцовић објашњава да вероватно постоји страх у народу од зиме и од несташице.
"Колико је то исправно или није исправно, о томе ми не можемо да говоримо, јер свако има свој неки разлог. Онда смо имали три претходне зиме које су биле јако благе, сад су почели да најављују неку енормно хладну зиму", рекла је она наводећи могуће разлога за већу тражњу.
Да ли се очекује поскупљење?
На том београдском стоваришту дрва продају за 17.500 по палети, а саговорница Euronews Србија каже да је то 1,8 просторни метар дрвета.
Цена пелета се није мењала од прошле године, па се продаје за 34.700 динара по тони.
"Међутим, пре неки дан сам контактирала добављача из Босне који каже да је тренутно пелет у набавци 610 марака, што би повећало просечну цену ако буде долазио. Видећемо шта се дешава, можда од тога нема ништа, да не буде оно тресла се гора, родио се миш. Нико не може ту да буде паметан да би дао било какве прогнозе", рекла је Апорцовић.
Она каже да је пелета продато много више него дрва.
"Дрва користе углавном сад за неко догревање. Мислим да је страшно пуно људи прешло било на те пумпе на струју, али сад морају да мало купе и неко друго додатно гориво", навела је она.
Она је рекла да се цене огрева на том стоваришту нису мењале у последње две године.
"Ми не можемо продавати испод цене по којој смо набавили. Код нас је једно време била висока цена у односу на оно што се јављало на тржишту. На тржишту сте имали да купите пре месец дана по 26.000 пелет. Код нас не, код нас је цена каква је била претпрошле године, таква и данас", каже саговорница Euronews Србија.