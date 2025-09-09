КО ЈЕ РАНИЈЕ КУПИО, ПРОШАО ЈЕ ЈЕФТИНИЈЕ Залихе огрева стабилне пред грејну сезону, али по јачој цени
Интересовање за огрев се јавља у таласима – неки га купују већ у пролеће, ако, наравно, имају финансијску могућност за то, и онда оставе дрва да се осуше. Сада смо у другом таласу када купују они који то до сада нису стигли.
Тај талас је био најинтензивнији пре око месец дана, а сада се полако стишава. Што се тиче снабдевања – дрва има довољно. Проблема је било, пре свега са радном снагом у шумама, јер су, како кажу, ниске зараде одбијале раднике. Међутим, повећањем откупних цена, ситуација се стабилизовала – сада радника има и испоруке теку без застоја.
Суботичани се увелико припремају за зимски период – дрваре раде пуном паром, а потражња за огревом у овом тренутку и те како постоји. Власник једне од суботичких дрвара каже да интересовање осцилира, али су залихе стабилне.
„Сад је цена 8.500. Било је 7.600-7.700 током лета. Пре месец дана отприлике, како је тај талас кренуо, било је проблема са набавком, али у договору са тим шумским радницима, у ствари са добављачима, дали смо им вишу цену, и ми смо ту подигли цену, и онда су могли наћи раднике. Таква је једноставно била ситуација. Ради се иначе о тврдим дрвима – буква, багрем, храст, и цена је иста за све”, објашњава Жолт Немет, власник једне суботичке дрваре.
Када је реч о угљу, ситуација је нешто сложенија. У дрварама се могу наћи пљеваљски угаљ и Станари лигнит, док је угаљ из Бановића тренутно недоступан.
„Када је у питању угаљ из Бановића, тамо је моментално у руднику штрајк, тог угља нема, али очекује се да ће га ускоро бити. Угаљ из Пљеваља долази без проблема, има га, кренуо је и угаљ из Станара, то је такође квалитетан дрвени угаљ. Његова цена је 18.500, исто кошта и пљеваљски, док је угаљ из Бановића 23.000, а сушени, кад га има, ту негде такође око 22.000-23.000 динара”, додаје Немет.
Дакле – огрева има, али су цене нешто више. Они који су раније набавили дрва, прошли су повољније. За остале, још увек није касно – следећи талас куповине очекује се ускоро, а испоруке су и даље редовне.