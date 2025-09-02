ЗА КУБИК ДРВА 2.900 ДИНАРА Најугроженији грађани огрев ће плаћати јефтиније; Србијашуме објавиле ЦЕНОВНИК
За домаћинства са најмањим примањима цена огревног дрвета је сада готово упола мања него што је редовна цена, кажу из Србијашума.
Кубик дрва које продаје Јавно предузеће Србијашуме кошта 5.269 динара, а најугроженија домаћинства која су корисници права социјалне заштите моћи ће да га набаве по цени од 2.900 динара са урачунатим порезом на додату вредност (ПДВ), изјавила је помоћница директора Сектора за шумарство у том ЈП Гордана Јанчић.Она је казала да грађани који желе да купе дрва по овим ценама треба да се јаве најближој шумској управи или газдинству Србијашума наглашавајући да постоји 67 таквих управа и 17 газдинстава у Србији.
"Отворен је и кол центар од седам до 15 часова: 011 711 85 10 или 066 815 0605", рекла је Јанчић за РТС и додала да на друштвеним мрежама постоје бројеви телефона свих шумских управа.
Она је казала да је у оквиру економских мера за подршку грађанима, ЈП Србијашуме и за категорију која обухвата пензионере, лица са разним инвалидитетима, војне и цивилне инвалиде рада, породице погинулих бораца, учеснике рата прве, друге и треће категорије и за њихове породице обезбедило огревно дрво по нижој цени од 15 одсто и она износи 4.478 динара са ПДВ-ом по кубику.
Комплетан ценовник огрева погледајте ОВДЕ.