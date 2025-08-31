СЈАЈНЕ ВЕСТИ Од понедељка чак 37% ниже цене огрева ЗА ОВУ ГРУПУ ГРАЂАНА
За социјално угрожене категорије становништва важећа цена огревног дрвета од 4.581,50 динара по метру кубном са ПДВ-ом од сутра се умањује за 36,7 одсто и износиће 2.900,00 динара по метру кубном са ПДВ-ом, по домаћинству, објављено је на сајту Јавног предузећа "Србијашуме".
Нови ценовник, како је наведено, примењиваће се у циљу реализације мера Владе Србије којима би требало да се побољша животни стандард најугроженијих грађана.
За пензионере, особе са инвалидитетом, борце прве, друге и треће категорије, ратне војне инвалиде, мирнодопске војне инвалиде, цивилне инвалиде рата и кориснике породичног права, односно чланове породица палог борца, умрлог ратног војног инвалида, умрлог мирнодопског инвалида, чланове породице цивилног инвалида рата, важећа цена од 5.269,00 динара по метру кубном са ПДВ-ом умањује се за 15 одсто и износиће 4.478,65 динара по метру кубном са ПДВ-ом, по домаћинству.
За 1.000 најугроженијих породица биће обезбеђен бесплатан огрев од осам метара кубних по домаћинству.
Наведене олакшице важиће шест месеци, односно до 1. марта следеће године, уз могућност продужења.
Заинтересовани грађани за више информација могу се обратити најближој шумској управи или шумском газдинству, где ће моћи да се пријаве, уз одговарајућу документацију којом потврђују да припадају некој од категорија, која има право на умањење цене огрева.
За сва додатна питања и информације грађани могу од понедељка до петка, од 7.00 до 15.00 часова позвати на бројеве телефона 011 711-85-10 и 066 815-06-05.