ЦЕНЕ НИКАД ПОВОЉНИЈЕ! Појефтињење хране, огрева и кредита велико олакшање за кућне буџете ЕВО КОЛИКО МОЖЕ ДА СЕ УШТЕДИ

У продавницама у Србији од јуче је чак 20.000 производа из 23 категорије појефтинило од 10 до 20 одсто због ступања на снагу Уредбе о ограничењу трговачких маржи на 20 одсто, као једне од пет мера Владе Србије за побољшање животног стандарда грађана. Осим тога, социјално угрожене категорије становништва од јуче могу да купе кубик огревног дрвета по цени од 2.900 динара, што је за 36,7 одсто ниже од тренутне цене од 4.581,50 динара. Такође, 1.000 најсиромашнијих породица добиће бесплатно по осам кубних метара дрва. Од јуче и кредити повољнији за запослене и пензионере с примањима до 100.000 динара, па је већ првог дана Банка Поштанска штредионица примила 35 захтева за одобрење различитих врста кредита.

Како би се лично уверио да се највећи трговински ланци придржавају Уредбе о снижењу маржи, први потпредседник Владе Србије и министар финансија Синиша Мали јуче ујутро је у супермаркету поновио куповину 25 производа које је пазарио пре њеног ступања на снагу.

Фото: Дневник

- Као што сам и обећао, данас сам обавио куповину у истом маркету као и прошле седмице како бих упоредио цене производа пре и после почетка примене Уредбе о ограничењу трговачких маржи. Прошле седмице је 25 производа које сам пазарио коштало 4.991,92 динара, док сам данас за потпуно исте производе издвојио 4.247,19 динара, што значи да је рачун мањи за око 15 одсто. Ово је заиста најбоља потврда економских мера које спроводимо, јер се на овај начин директно чува кућни буџет грађана Србије. Разлика је 745 динара на само једном рачуну од 25 артикала који показује да су купљени прехрамбени производи, као и производи за личну и кућну хигијену - рекао је Мали.

На министровом списку за куповину међу 25 артикала нашао се и детерџент за веш "дуел" од 2,7 кг, који је појефтинио за 150 динара у односу на претходну куповину, слани штапићи "трик" од 200 г су јефтинији за 23 динара, док је кекс "домаћица" од 230 г јефтинија за 35 динара. Паковање од шест кесица прашка за пециво Ц у односу на прошлу министрову куповину је 46 динара јефтиније, што даје јасну слику колико су трговци драли грађане на ситницама. Колико су трговци били алави, види се и на примеру цене "шабачког меког пуномасног сира" од 450 г, чија је цена од јуче нижа за чак 85 динара. Сличних примера је много, а на грађанима је да се сами наредних дана увере колико ће им кресање трговачких маржи финансијски олакшати одлазак у куповину.

Повољнији кредити

Да је и друга мера државе која се односи на снижење камата на кредите за средњи слој грађана изазвала добру реакцију, видљиво је и по томе што је већ првог дана Банка Поштанска штедионица добила чак 35 захтева за одобрење позајмица. Министар финансија Синиша Мали је на свом Инстаграм профилу објавио да су у Банци Поштанска штедионица јуче ујутру већ реализована прва два кредита из новог програма подршке грађанима.

Фото: Илустрација/ Canva

- Наиме, одобрен је први готовински кредит за запослене по каматној стопи 5,99%. Осим тога, међу првим одобреним кредитима из новог програма подршке налази се и рефинансирајући кредит за пензионере са животним осигурањем у износу од 200.000 динара. Тај кредит је узео један пензионер из Ниша - napisao је министар Мали.

Банка Поштанска штедионица од јуче је снизила каматне стопе на кредите за запослене с примањима до 100.000 динара и за пензионере без обзира на висину примања. Тако је камата за готовинске кредите до милион динара спуштена са 6,99 на 5,99 одсто, за потрошачке кредите до милион динара каматна стопа износити 5,99 уместо досадашњих 7,50 одсто, а очекивана минимална каматна стопа је 7,50 одсто. Камата за рефинансирајуће кредите је спуштена са 7,77 на 6,45 одсто, а код ових кредита је очекивана најмања каматна стопа 7,50 одсто. На готовинске кредите до милион динара и рефинансирајуће кредите са осигурањем живота камата је спуштена са 13,50 на 9,99 одсто, а очекивана минимална каматна стопа је 10,50 одсто.

Код стамбених кредита маргина је снижена са 2,65 одсто на 2,15 одсто.

Огрев за социјално угрожене

Социјално угрожене категорије становништва од јуче могу купити огревно дрво по цени нижој за 36,7 одсто, тј. за 2.900 динара по кубику с ПДВ по домаћинству, објављено је на сајту Јавног предузећа "Србијашуме".

Фото: Илустрација/ Canva

- За пензионере, особе са инвалидитетом, борце прве, друге и треће категорије, ратне војне инвалиде, мирнодопске војне инвалиде, цивилне инвалиде рата и кориснике породичног права, тј. чланове породица палог борца, умрлог ратног војног инвалида, умрлог мирнодопског инвалида, чланове породице цивилног инвалида рата, важећа цена од 5.269 динара по метру кубном са ПДВ умањује се за 15 одсто и износиће 4.478,65 динара по метру кубном са ПДВ по домаћинству - пише на сајту "Србијашума".

Подсећају и да ће 1.000 најугроженијих породица добити бесплатно по осам метара кубних огревног дрвета.

Инспектори мотре на трговце

Министарство унутрашње и спољне трговине саопштило је да прати ситуацију и кретање цена у трговинским ланцима, примедбе и опажања грађана. Министарство ће данас и сутра надгледати усклађивање цена трговинских ланаца, то јест усклађивање са уредбом. Свесни смо да су трговински ланци имали кратке рокове да ускладе цене свих производа, али помно пратимо ситуацију на тржишту - саопштило је то министарство.

Фото: Илустрација/ Canva

Категорије производа са нижим маржама

- Махунарке - пасуљ, сочиво, грашак, боранија

- Свеже воће и поврће - јабуке, банане, поморанџе, кромпир, лук, шаргарепа, паприка

- Млеко, млечни производи и јаја - млеко, јогурт, павлака, сиреви, маслац, јаја

- Хлеб и пецива - бели хлеб, црни хлеб, интегрални хлеб, сомуни, кифле

- Свежа и прерађена риба - пастрмка, шаран, лосос, смрзнути филети

- Тестенине - шпагете, макароне, резанци, тестенине без глутена

- Свеже и прерађено месо - свињско, јунеће, пилеће, кобасице, саламе, паштете

- Прерада воћа и поврћа - џемови, компоти, ајвар, туршија

- Со и зачини - кухињска со, бибер, паприка, суви зачини

- Шећер и мед

- Брашно - бело, црно, интегрално, ражано

- Пиринач - бели, интегрални, басмати

- Уља и масти - сунцокретово, маслиново, маргарин

- Сирће - алкохолно, винско, јабуково

- Слатки кондитори и цереалије - чоколаде, кекси, пахуљице

- Слани кондитори - чипс, грицкалице, штапићи

- Папирна и кухињска галантерија - тоалет-папир, убруси, салвете

- Пелене

- Кућна хемија - детерџенти, средства за чишћење, омекшивачи

- Лична хигијена и козметика - сапуни, шампони, пасте за зубе

- Храна за бебе - формуле, кашице, житарице

- Смрзнути производи - поврће, воће, полуготова јела

- Безалкохолна пића, кафа и чај