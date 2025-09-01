clear sky
ОД ДАНАС И ОГРЕВ ЈЕФТИНИЈИ! Ево колико кубик сада кошта за ЈЕДНУ ГРУПУ ГРАЂАНА- Хиљаду најугроженијих домаћинстава добиће бесплатно!

За социјално угрожене категорије становништва важећа цена огревног дрвета од данас кошта 2.900 динара

Уместо важеће цене огревног дрвета од 4.581,50 динара по метру кубном социјално угрожене категорије становништва од данас га могу купити по цени нижој за 36,7 одсто, односно за 2.900 динара по метру кубном са ПДВ-ом, по домаћинству, објављено је на сајту Јавног предузећа "Србијашуме".

Нови ценовник, како је наведено, примењиваће се у циљу реализације мера Владе Србије којима би требало да се побољша животни стандард најугроженијих грађана.

огрев Цена
