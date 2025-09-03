moderate rain
ЦЕНЕ ОГРЕВА НА СТОВАРИШТИМА МИРУЈУ, А ПОТРАЖЊА ОПАДА Ево шта је разлог

03.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
огрев
Фото: РИНА/Илустрација

ЧАЧАК: Иако је лето још у току, домаћинства у западној Србији већ се припремају за зиму и набављају дрва и угаљ. 

Стоваришта су добро снабдевена свим врстама чврстог огрева, а цене су остале непромењене у односу на претходне три године.

- У чачанском крају метар букових дрва кошта око 7.500 динара, док је цена већ припремљених и сечених око 8.500 динара. Угаљ се продаје за 17.000, а пелет за око 28.000 динара по тони - рекао је за РИНУ продавац Велибор Гвозденовић.

Грађани који огрев набављају током лета кажу да су задовољни што су цене остале исте.

- Дрва углавном набављамо крајем лета, што смо и ове године урадили. Имамо срећу да имамо своја дрва, па не купујемо, али смо информативно проверили и цена се није мењала у односу на прошлу годину - каже Чачанка Борислава Лукић.

огрев
Фото: РИНА/Илустрација

Она додаје да им трошкове додатно смањује то што сами цепају и слажу дрва.

- Сами цепамо, слажемо, и то нас ништа не кошта, тако да смо фино прошли - истиче Борислава.

Продавци истичу да се потражња мења, али и да ће цене како буде време пролазило бити подложне променама.

- Тотално се смањила потражња за дрветом и за угљем из разлога што су људи прешли на гас. Доста њих се греје и на пелет, који је узео примат, наводе на стовариштима - додаје Велибор.

огрев
Фото: РИНА/Илустрација

Иако дрво и угаљ губе примат, цена чврстог огрева остаје стабилна, што домаћинствима олакшава планирање кућног буџета. Поред тога, захваљујући државним субвенцијама, одређене категорије становништва дрва могу да набаве по знатно нижим ценама, док ће поједина домаћинства огрев добити потпуно бесплатно.

огревно дрво стовариште цена огрева
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
