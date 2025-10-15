Улагали у сигурну зараду, остали без пребијене паре УГАШЕНО ВИШЕ ОД 1.400 ЛАЖНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ САЈТОВА
Немачки стручњаци за сајбер криминал блокирали су више од 1.400 илегалних веб-сајтова који су служили за масовне преваре
Лажни трговачки сајтови коришћени су за обмањивање клијената, саопштиле су власти у понедељак.
Операција је била усмерена против "сајбер-трговачких превара" наводи се у заједничком саопштењу центра за сајбер криминал покрајине Баден-Виртемберг и криминалистичке полиције, у сарадњи са немачком Агенцијом за надзор финансијског тржишта (БаФин).
Преваре преко незаконитих сајтова су последњих година постале масовне, а број случајева стално расте, преноси агенција дпа. На неким сајтовима лаковерне клијенте намамљују да уложе велике суме у нади да ће пронаћи уносну инвестициону прилику.
У оквиру "Операције Херкул" угашено је 1.406 активних илегалних домена у сарадњи са европском полицијском агенцијом Еуропол и бугарском полицијом.
– Домени који су сада блокирани били су намењени обмањивању потрошача и привлачењу да наводно инвестирају у манипулисане трговачке платформе – наводи се у саопштењу.
Непознати починиоци делују међународно, али "намерно циљају немачко тржиште и људе који живе и бораве у Немачкој".
Преваранти отварају лажне трговачке платформе без дозволе БаФин-а и користе "кол-центре" како би жртве подстакли да улажу новац у шему.
– Због професионалног приступа починилаца и коришћења лажних трговачких платформи, многе жртве месецима не схватају да су преварене и мотивисане су да наставе са уплатом – наводи се у саопштењу.
Преварантски домени су сада преусмерени на страницу која упозорава на криминал.
Од када су власти преусмериле сајтове 3. октобра, забележиле су око 866.000 посета, што показује размере проблема. У сличној акцији у јуну, власти су блокирале око 800 илегалних домена. Од тада је око 5,6 милиона корисника покушало да приступи тим сајтовима више од 20 милиона пута.